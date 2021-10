Záleží skutečně na každém hlase!

Volby jsou tady a jde opravdu o hodně. Nenechávejme za sebe rozhodovat druhé! Komunistická strana se nesmí vytratit z parlamentu! Zabraňme tomu, aby zde vládla pravice!

Následovalo by další zdražování, vyšší ceny za bydlení, další platby ve zdravotnictví, školné, snižování platů, mezd a důchodů. Propad do chudoby by ohrozil ještě větší počet mladých rodin s dětmi, seniorů a nízko a středně příjmových skupin občanů.

My komunisté chceme, abyste v naší zemi mohli slušně žít beze strachu, co bude zítra. Bez obav, zda budete mít na jídlo, na bydlení, na léky, zubaře, na vzdělání a zájmové kroužky pro své děti, na to, abyste společně mohli jít do divadla či jet na dovolenou. Prostě abyste žili, a ne přežívali.

Naléhavě proto prosím, žádám, vyzývám… Pojďme společně do toho! Nezůstaňme doma – skutečně záleží na každém hlase.

Přesvědčme rodinu, přátele, kolegy z práce, známé, aby šli v co největším počtu volit.

Aby dali svůj hlas Komunistické straně Čech a Moravy!

Marta SEMELOVÁ, předsedkyně KV KSČM a vedoucí kandidátka KSČM pro volby do Poslanecké sněmovny v Praze