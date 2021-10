Dáme to, co zbylo?

Sice se říká, že kdyby volby mohly něco změnit, tak by je už dávno zakázali, ale myslím, že jsme se mohli již mnohokrát přesvědčit, že může jít opravdu o hodně.

Při čekání na letošní hlasování jsem si živě vzpomněl na volby v roce 2010, které byly alespoň pro mne dost studenou sprchou. A i mnoho mých známých, kteří po výsledku voleb oslavovali, rychle vychladlo. To co totiž Nečasova vláda předvedla, nemělo snad do té doby obdoby. Nechci se znovu vracet k tomu bezpočtu kauz, které za Nečasovy ODS (mimochodem s podporou TOP 09 – a v jejím rámci STAN) vznikly, ale pro nás novináře to byly opravdu žně. Nebyl snad den, kdy by se nedalo psát o korupci některého z ministrů či jeho náměstků, to bylo ale snad to nejmenší…

Největší zlodějina přišla pod názvem »církevní restituce«. Tak gigantický dar měl snad obdobu jen v privatizaci v devadesátkách. A ano, byl to dar a z našich daní, to je prostě fakt, ať církve a tehdejší politici tvrdí, co chtějí.

Ale proč jsem takto odbočil? Ono totiž při jiné skladbě Sněmovny by k tomu nemuselo dojít, stačilo by volit politiky, kterým jde o zájmy České republiky a jejích občanů. A mám pocit, že nám právě hrozí návrat roku 2010, ne-li v horší podobě. Protože ještě je u nás pár možností, co lze za všimné zlikvidovat nebo prodat.

Vždyť co nám fakticky dneska otevřeně takzvané koalice antibabiš slibují? Tak třeba nějaká suverenita, to je úplně mimo, nejlépe by ještě bylo přijmout euro, ať napumpujeme do našich novodobých kolonizátorů ještě víc peněz. O genderu se radši ani nezmiňuji. V dopravě pak už například ve Středočeském kraji a v Praze ukázali, že nejde o efektivitu, jde jen očividně o to udělat chaos a zdražit. No a třeba Budvar? Toho by podle mě byla opravdu škoda, ale stát prý »nemá vařit pivo«. Stát teda nemá mít možnost příjmů jinak než z daní? A na našich pivařích ať vydělávají jen a pouze korporace?

A když už jsem výše zmínil ty církevní restituce, mezi kandidáty koalic je mnoho takových, co by nejradši »odškodnili« sudetské Němce. Už jsme se dlouho nevzdali pohraničí, že? Akorát tehdy se o tom rozhodovalo o nás bez nás, nyní si o tom rozhodujeme sami ve volbách…

Ne, Babiš není ideální a volit ho nebudu, ale když potřeboval ve Sněmovně hlasy KSČM, bylo tím jeho hnutí »pod dohledem« a nemohl si tak dovolit mnoho z toho, co by možná chtěl. Poslední čtyři roky byla KSČM zárukou práce skutečně pro lidi, a rád bych, aby tuto funkci vykonávala dál. Proto volím KSČM.

Tomáš CINKA, zástupce šéfredaktora Haló novin