MILOSLAVA VOSTRÁ: DŮSTOJNÉ STÁŘÍ A BYDLENÍ DOSTUPNÉ PRO KAŽDÉHO

Do letošních voleb jde Ing. Bc. Miloslava Vostrá, poslankyně a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, se dvěma hlavními tématy: DŮSTOJNÉ STÁŘÍ a BYDLENÍ DOSTUPNÉ PRO KAŽDÉHO, která považuje nejen ve Středočeském kraji za velmi aktuální.

Myslíte si, že právě tato témata lidi nejvíc trápí?

Jsou i další oblasti, na které se musíme zaměřit. Nejde však, abychom řešili všichni všechno. Osobně se o problematiku bytové politiky zajímám delší dobu. Jde o téma, které je velmi aktuální. Během poslaneckých dnů slýchávám při setkávání s lidmi, především s mladými rodinami, že je právě bydlení a ceny bytů »pálí« ze všeho nejvíc.

Kde je podle vás největší problém?

Už více než třicet let neexistuje vládní bytová politika, a proto nemají dnes už ani lidé s mírně nadprůměrnými příjmy často šanci na trvalé a přijatelné bydlení. Nedávno jsem dokonce četla, že další generace možná na vlastní bydlení už vůbec nedosáhne. Češi se se svými příjmy neustále oddalují od vlastního bydlení. Ceny nejen bytů raketově rostou. Důvodem jsou mimo jiné rozevírající se nůžky mezi tempem růstu příjmů a právě cen bytů.

A co tedy navrhujete? Existuje vůbec nějaké řešení?

Měli bychom se zamyslet nad efektivní podporou družstevního bydlení a také maximálně podpořit výstavbu obecních bytů. Tady je však nutná systémová podpora, tedy nejen ta finanční. Uvědomme si, že jde o naši budoucnost a budoucnost našich dětí, vnoučat atd.

Důchodová reforma se velmi často řeší právě před volbami. Jde o »populární« téma mezi politiky. Kde podle vás začít s reformou penzí?

Dlouhodobě poukazujeme na to, jak žalostný je český důchodový systém, který schytal od střídajících se vlád v uplynulých volebních obdobích tolik podpásovek a dočkal se jen planých slibů. Tento nepřehledný (ne)systém, který je také v první řadě nedůstojný k nám všem, se musí velmi rychle změnit. Nebude to jednoduché. Postupnými kroky však již nyní můžeme na důchodové reformě pracovat. Začněme u minimálního důchodu. Ten by se měl podle našich propočtů pohybovat minimálně na dvanácti tisících korunách. Ne všichni současní senioři totiž můžou za své nízké důchody. Někteří celý život tvrdě dřeli, měli však nízké platy a nikdo to neřešil. Nechat je v bídě a nepodat jim pomocnou ruku by bylo sprosté.

A budou na to ve státní kase peníze? Když chceme rozdávat, musí být z čeho...

I na to jsme pamatovali. Pro státní rozpočet tento náš návrh v číslech znamená cca minus 8,6 miliardy korun ročně. Věřte mi, že tato částka se dá velmi rychle najít, například v kolonce ministerstva obrany. KSČM také navrhuje založení tzv. Institutu zaručeného důchodu, který by se měl současnou nepřehlednou a tristní situací co nejrychleji zabývat.

Děkujeme za rozhovor!

