Výroba aut je závislá na Asii

Automobilka Škoda Auto od pondělí 18. října výhledově do konce roku výrazně omezí či zcela zastaví výrobu ve všech třech svých českých závodech. Důvodem jsou chybějící čipy, které se používají v palubní elektronice.

»S velkým znepokojením - nejen tím, že jsme z Mladé Boleslavi - sledují dění kolem koncernu Volkswagen. A s velkým znepokojením jsem si přečetl dnešní oznámení Škody a. a s. o zastavení výroby,« uvedl pro Haló noviny rodilý Mladoboleslavák, místopředseda ÚV KSČM a poslanec Stanislav Grospič, předseda Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska. »Vím že nedostatek čipů způsobil dlouhý lockdown, výrazné opatření, které na řadu měsíců postihlo nejen Českou republiku, ale prakticky všechny státy světa. Ne, že by dané firmy čipy úplně přestaly vyrábět, ale ve většině případů si našly odběratele v jiných firmách, kde jsou rovněž součástí finálního výrobku, například i mobilních telefonů a jiné techniky. Automobilový průmysl ve většině světa toto podcenil a koncern Volkswagen toto podcenil včetně vedení Škoda Auto zásadně. Ptám se, kde se stala chyba v obchodní strategii koncernu i Škody Auto, zda byla jen shodou okolností či chybou úzkého vedení koncernu. Pro mě jako Mladoboleslaváka je to bolestivé. Škoda oznámila, že zastaví výrobu do konce letošního roku 2021. Vnímám to velice špatně. I když věřím že odbory firmy udělají vše pro udržení kmenových zaměstnanců, že zafunguje tolik pravicí, včetně Pirátů, blokované projednání zákona o kurzarbeitu. Svůj díl odpovědnosti na dlouhém projednávání nese i sociální demokracie. Věřím, že se podaří rozhodující část zaměstnanců, několik desítek tisíc včetně navazujících firem, uchránit před ztrátou zaměstnání. Pomohu rád a udělám co bude v mých silách a možnostech, abych přispěl k řešení této složité situace. Česká republika i Mladá Boleslav doplácejí na jednostrannou orientaci jen převážně na automobilový průmysl. Také doplácejí na to, jak lehkovážně pravicové vlády, včetně sociální demokracie, se vzdaly alespoň minoritního státního spolu podílu na vlastnictví firmy Škoda. Dnešní vláda je v roli prosebníka. Česká republika je kolonií. Je novým protektorátem, nikoliv suverénní zemí. Jsem a soucítím se všemi zaměstnanci. Věřím, že nakonec převládne ve vedení koncernu a u firmy Škoda Auto zdravý selský rozum a tisíce lidí se neocitnou na dlažbě a podporách. Jedna věc je jistá: automobilový trh je přesycen, pandemie covidu ekonomickou krizi urychlila. Motor české ekonomiky se zastavil. Jsme před volbami a lidé svým hlasem mohou říci, kdo to myslí vážně odpovědně a zda by vláda naší země bez ohledu zda končící mandát neměla urychleně přispěchat na pomoc,« uzavřel Grospič.

Stanislav Grospič (KSČM).

Dokončí nedodělané vozy

Firma se zaměří na dokončení velkého množství rozpracovaných vozů, řekl vedoucí komunikace podniku Tomáš Kotera. Podle Škody může za nedostatek polovodičů snížení produkce výrobců v Asii, a to kvůli pandemii koronaviru. Nejde o první zastavení výroby ve Škodě kvůli chybějícím čipům. Naposledy stály výrobní linky v týdnu od 27. září. Výroba se kvůli pandemii koronaviru zastavila také loni, zaměstnanci byli doma od 18. března do 27. dubna.

»Následky tvrdě zasáhly celý automobilový průmysl, některé konkurenční značky své závody již kompletně uzavřely do konce roku 2021. Této globální krizi se nedokáže vyhnout ani společnost Škoda Auto. Také my budeme muset výrobu výhledově od 42. kalendářního týdne do konce roku výrazně omezit, případně úplně zastavit,« řekl Kotera.

Automobilka Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku provoz zachovává. »Bojujeme. Problémy registrujeme, ale zatím jsme nemuseli rušit žádnou směnu,« řekl mluvčí závodu Petr Michník. Slezská automobilka v září jen upustila od původně plánovaných přesčasových sobotních směn.

Výrobu zachovává také kolínská Toyota, i když s omezeními, řekl její mluvčí Tomáš Paroubek. Za normální situace vyrobí kolínská automobilka asi tisícovku aut denně.

Škoda bude dokončovat vozy, kterým kvůli nedostatku čipů chybí některé součástky. Počet rozdělaných skladovaných vozů se dlouhodobě pohybuje mezi 30 000 a 50 000. »Proto se ze všeho nejdříve soustředíme na dokončení těchto automobilů, abychom je mohli co nejrychleji dodat našim zákazníkům,« řekl Kotera.

Prioritou firmy je podle Kotery zajištění pracovních míst i odpovídající výše náhrady mzdy zaměstnanců. Ti nyní zůstávají doma za 85 procent průměrné mzdy, podle odborů ale hrozí snížení na 80 procent. »Předpokládáme, že výroba polovodičů se v druhé polovině roku 2022 opět začne postupně rozbíhat. Celá situace spojená se zásobováním by se měla následně zklidnit,« řekl Kotera.

