Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Volební místnosti se otevírají

Již v páte od 14.00 se otevírají volební místnosti pro volby do Poslanecké sněmovny PČR. O přízeň zhruba osmi milionů voličů usiluje 22 volebních uskupení. KSČM má číslo 18.

»Je důležité, aby lidé viděli v KSČM perspektivu. Ta není v populismu, ta není ve slibech, které potom nejsou podloženy státním rozpočtem, ta je jenom v poctivé práci a v tom, že to, co slíbíme, také uděláme,« uvedl předseda ÚV KSČM a první místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. »Jedinou skutečnou autentickou radikální levicovou stranou je KSČM. My jsme hegemonem české levice, jsme na to hrdí, protože máme jak program, tak lidi, kteří jsou schopni ho realizovat,« dodal v rozhovoru, který si můžete přečíst na str. 3.

Hlasování bude nejrozsáhlejším testem, jak byli lidé spokojeni s působením současných devíti sněmovních stran, které bylo v posledních letech ovlivněno zejména epidemií koronaviru, a nakolik se přikloní k některému z nových uskupení. Díky nim by se mohl počet sněmovních stran udržet, nebo dokonce znovu zvýšit, pokud v dolní komoře setrvají vládní ČSSD i KSČM, která vládu tolerovala.

Vojtěch Filip, první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM.

»Jenom část občanů pochopila, že bez tlaku KSČM by ty splněné věci z našeho programu, z naší dohody o toleranci, neměli. Ať už jde o důchody, o zvýšené výplaty, o zajištění zdravotní péče a prostředků na zdravotní péči nebo zajištění surovinové základny pro stát. Ať šlo o převzetí OKD státem od těch, kteří ten podnik vykrádali, ať to byli Češi nebo Angličané, nebo lithiové ložisko, případně vodní zdroje,« shrnul Filip.

»Hlas pro KSČM je hlasem pro zachování všech věcí od dopravy po občanskou vybavenost, kterou jsme pracně dvacet let budovali. KSČM je, vážení občané, na vaší straně,« uvedl vedoucí kandidát KSČM pro volby do Poslanecké sněmovny ve Středočeském kraji Stanislav Grospič.

Byty i referendum o EU

»Ze všech relevantních sil je to jen a pouze KSČM, která se ve svém programu hlásí k socialismu coby skutečné alternativě k současné kapitalistické mizérii,« uvedl místopředseda ÚV KSČM Milan Krajča a připomněl, že KSČM chce mimo jiné prosadit masivní výstavbu bytů, zastropování nájemného či zdanění spekulací s byty. »Chceme také zvýšení minimální mzdy na 20 tisíc korun měsíčně, zkrácení pracovního týdne na 35 hodin při zachování mzdy, prosazení důstojných důchodů, bezplatné školství a zdravotnictví. Dále prosazujeme třeba zrušení soukromých exekutorů, miliardářskou daň a ukončení vyvádění stamiliardových zisků z naší země. V neposlední řadě se hodláme aktivně zasadit o vystoupení České republiky ze Severoatlantického paktu NATO a o referendum, ve kterém by občané naší země mohli demokratický rozhodnout, zda chtějí nebo nechtějí její další setrvání v Evropské unii,« shrnul Krajča.

»Vsaďte na jistotu, volte číslo 18, protože KSČM je tady pro lidi a s lidmi bude realizovat další rozvoj České republiky,« uzavřel předseda ÚV KSČM. »Jak vidíte, v politice je všechno možné. Proto běžte k volbám, ale nenechte se opít rohlíkem! Dejte republice šanci na nový začátek volbou KSČM,« doplnila europoslankyně Kateřina Konečná, jejíž komentář si můžete přečíst na str. 5.

Na jedno křeslo 26 uchazečů

Letošní volby do Poslanecké sněmovny jsou osmé za 28 let existence samostatné České republiky. O přízeň zhruba osmi milionů voličů usiluje 22 volebních uskupení, což je o devět méně než při minulých volbách v roce 2017. O hlasy voličů se uchází aktuálně 5242 kandidátů. Na jedno poslanecké křeslo tak připadá zhruba 26 uchazečů. To, které strany budou nejúspěšnější, by mohla ovlivnit i volební účast. Obvykle se pohybuje kolem 60 procent.

Volební místnosti v ČR, jichž je téměř 14 800, budou otevřeny v pátek a v sobotu stejně jako většina ze 111 volebních místností v zahraničí. Na americkém kontinentu se hlasovalo kvůli časovému posunu už ve čtvrtek. O tom, jak letos vybírali, se lidé dozvědí zítra po ukončení hlasování na volebním webu. Výsledky z většiny volebních okrsků by mohly být podle zkušeností z minulých voleb známy do 18.00.

Jak volit

Do úřední obálky se vkládá jeden hlasovací lístek. Na kandidátní listině lze udělit preferenční hlasy zakroužkováním pořadového čísla, a to nejvýše u čtyř kandidátů, kteří se tímto zvýhodní. Pokud volič dal přednostní hlas více než čtyřem kandidátům, počítá se hlasovací lístek ve prospěch politické strany či koalice, ale nepřihlíží se k přednostním hlasům. Hlas je neplatný, pokud je v úřední obálce více hlasovacích lístků. Volič může ze zdravotních důvodů požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V tom případě přijdou dva členové příslušné komise k němu domů.

(cik)