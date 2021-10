Rakouský kancléř podezření odmítá

Rakouský kancléř Sebastian Kurz hodlá zůstat v úřadě i po středečním oznámení rakouské prokuratury, že jeho a dalších devět lidí bude vyšetřovat pro podezření z úplatkářství a porušení důvěry. Potvrdil to v pořadu ZiB2 televize ORF. Podle Kurze neexistuje žádný náznak, že byl osobně zapojen do objednávání pro něj příznivých průzkumů veřejného mínění či placené inzerce v tisku.

Kurz a jeho kolegové podle sdělení státního zastupitelství pro hospodářskou kriminalitu a korupci (WKStA) čelí podezření, že si před lety koupili příznivý mediální obraz za peníze daňových poplatníků. To mělo tehdejšímu ministru zahraničí Kurzovi usnadnit cestu do čela lidové strany i vlády. Předtím se kvůli vyšetřování odehrály razie v centrále ÖVP, v kancléřství a na ministerstvu financí. Spolu s Kurzem protikorupční státní zastupitelství vyšetřuje dalších devět lidí. »Všechny tyto výtky, které tu jsou, jsou namířeny proti pracovníkům ministerstva financí,« řekl Kurz ve večerní relaci. To, že byly průzkumy údajně manipulovány v jeho prospěch, je podle něj scestné už z toho důvodu, že desítky průzkumů v dotyčném období v roce 2016 vykazovaly zcela podobné hodnoty u jednotlivých stran a politiků. Kurz poznamenal, že »samozřejmě« zůstane kancléřem. Na otázku, zda bude pokračovat koalice lidovců a Zelených, odpověděl: »Nedokážu si při nejlepší vůli představit nic jiného.« Vicekancléř a šéf Zelených Werner Kogler je podle něj o celé situaci informován.

Rakouský premiér Sebastian Kurz se nechystá opustit svou funkci. FOTO - Wikimedia commons

Zelení premiéra odepisují

Vyšetřování Kurze a jeho okolí však už začíná koalicí otřásat. Zelení zpochybnili způsobilost kancléře zastávat úřad a Kogler a šéfka poslaneckého klubu Zelených Sigrid Maurerová proto pozvali ostatní šéfy frakcí k rozhovorům. Dojednáno je i setkání s prezidentem Alexanderem Van der Bellenem. Nová vyšetřování dosáhla podle Koglera »nové dimenze«. »Dojem je zničující, okolnosti musí být kompletně vyšetřeny. To lidé v Rakousku očekávají. Nemůžeme přejít k běžnému programu, akceschopnost spolkového kancléře je na tomto pozadí zpochybněna,« prohlásil Kogler.

Pravděpodobný scénář

Rakouský politolog Peter Filzmaier v ZiB2 řekl, že sice předpokládá, že Kurz vyšetřování politicky zatím přežije, ale jeho lpění na úřadu prohloubí polarizaci v zemi. Pravděpodobným scénářem je, že se politici i veřejnost nyní budou měsíce a možná i roky zabývat otázkou, zda je kancléř vinen, nebo nevinen. Politický poradce Thomas Hofer podle deníku Der Standard řekl, že rozpad koalice je možný. Záleží to ale podle něj na tom, zda podezření ještě zesílí.

(ava, čtk)