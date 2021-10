Ilustrační FOTO - Pixabay

Nedostatek materiálů zdražuje stavby

Současné zdražování některých stavebních materiálů zvýšilo cenu staveb až o pětinu. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti CEEC Research mezi více než stovkou ředitelů stavebních firem. Podle 42 procent z nich musela kvůli nedostatku materiálů jejich společnost pozastavit výstavbu.

»Je to mimořádně nepříjemné pro všechny na trhu. Pro investory, zhotovitele včetně celého subdodavatelského řetězce, ale i provozovatele, kterým se ceny promítají do nákladů. Největší problémy nám to způsobuje na velkých stavbách pro veřejné zadavatele, které z procesních důvodů nabírají zpoždění před vlastním zahájením realizace,« uvedl generální ředitel Hochtief CZ Tomáš Koranda.

Podle vyjádření zástupců stavebních firem oslovených ČTK vzrostly ceny oceli a izolačních materiálů meziročně až o 100 %, u některých výrobků ze dřeva ještě více. Stavebních materiálů je nedostatek a prodlužují se dodací lhůty.

Podle analytiků se růst cen zastaví nejdříve v horizontu měsíců, možná i let. Na trhu se střetly omezená nabídka a zvýšená poptávka. Nabídka je omezená kvůli uzavřeným dolům a dopravním cestám. Poptávka roste po dlouhodobém omezení prací kvůli opatřením proti šíření koronaviru.

Z údajů skupiny Metrostav vyplývá, že například stavební dřevo od září 2020 do konce května 2021 zdražilo až o 160 %, betonářská ocelová výztuž téměř o 100 %, pěnový polystyren EPS o 83 %.

Podle průzkumu CEEC Research pociťuje zdražování stavebních materiálů 95 % oslovených ředitelů. U téměř tří čtvrtin dotázaných se rostoucí ceny projevují v cenách staveb. Polovina nemá smluvně takové situace ošetřené. Důvodem pro nezahrnutí této situace ve smlouvách jsou hlavně legislativní omezení.

