Šíření nákazy koronavirem dále zrychluje

Šíření nemoci COVID-19 v České republice dále zrychluje. Ve čtvrtek přibylo 991 případů nákazy koronavirem, což bylo o 75 více než před týdnem. Ještě výrazněji rostou počty hospitalizovaných, značně se zvýšil i počet úmrtí nakažených.

Denní nárůsty počtu případů COVID-19 v ČR stoupají už několik týdnů. V úterý 5. října přibylo 1109 nakažených, což byl nejvýraznější nárůst za den od 18. května. Ve čtvrtek počet nově nakažených klesl pod tisícovku, stále ale bylo nových případů ve srovnání se stejným dnem předchozího týdne asi o osm procent více.

Zároveň postupně ubývá testovaných, takže roste podíl odhalených případů nemoci na počtu provedených testů. Předchozí čtvrtek bylo v ČR provedeno zhruba 30 000 PCR a 55 000 antigenních testů na koronavirus, kdežto tento týden ve čtvrtek jen asi 24 000 PCR a 45 000 antigenních testů.

»Nárůst nakažených COVID-19 se dal samozřejmě očekávat s návratem z dovolených a dětí a studentů do škol. V porovnání s podzimem 2020 není situace tak dramatická, vzhledem k proočkovanosti. Ta však stále není, bohužel, taková, abychom mohli hovořit o kolektivní imunitě,« reagovala pro náš list stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková. Oběma dávkami je zatím naočkováno jen 63,4 % občanů starších 18 let. Nejrizikovější skupiny ve věku nad 65 let už ale dosáhly na proočkovanost mezi 70-80 %. Co ale podle Markové vzbuzuje obavy, je fakt, že nyní roste vytíženost nemocnic a JIP. Z aktuálně hospitalizovaných s COVID-19 je 20 % v těžkém stavu. »Fakt, že 80 % hospitalizovaných a těch, kteří potřebují různé druhy podpory přístrojů, je neočkovaných, je jasnou motivací pro tlak na větší proočkovanost. Důležité je i testování a zabránění dalšímu šíření nákazy dodržováním hygienických opatření. Je nezbytné zachovat dostatek lůžkových kapacit, nepřetížit nemocniční personál a neodkládat poskytování potřebné zdravotní péče,« upozornila stínová ministryně.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková.

Více lidí skončilo v nemocnicích

Ještě výrazněji než počty nově nakažených se za uplynulý týden zvýšilo množství lidí, kteří s COVID-19 skončili v nemocnici. Zatímco před týdnem bylo pacientů 248 a z toho 37 ve vážném stavu, tento čtvrtek bylo hospitalizovaných 315 a 67 těžce nemocných.

Zvýšilo se také tzv. incidenční číslo, které ukazuje počet nově potvrzených případů COVID-19 na každých 100 000 obyvatel za posledních sedm dní. Ze čtvrtečních 52 stouplo na 53. Nejhorší je aktuálně situace v Moravskoslezském kraji, kde bylo za uplynulých sedm dní potvrzeno 84 případů na každých 100 000 obyvatel. Druhý je Jihočeský kraj se 76 případy a následuje Praha s 69 případy. Nejnižší je incidenční číslo nadále v Karlovarském kraji, a to 16 případů za týden v přepočtu na obyvatele.

Naopak reprodukční číslo uvádějící, kolik dalších lidí nakazí v průměru jeden pozitivně testovaný, mírně kleslo ze čtvrteční hodnoty 1,30 na 1,28. Od konce srpna se ale vytrvale drží nad hodnotou jedna, což znamená zrychlování šíření nemoci.

Třetí dávka už po šesti měsících

Dávek vakcín proti COVID-19 bylo v ČR od začátku očkování podáno dohromady 11,87 milionu a plně naočkováno bylo 5,99 milionu lidí. Denní počty očkovaných v posledních měsících prudce poklesly. Zatímco ještě na přelomu června a července bylo ve všedních dnech očkováno každý den až kolem 120 000 lidí, začátkem srpna to bylo už jen kolem 50 000 lidí za den a tento týden méně než 10 000 denně. Ve čtvrtek bylo očkovaných zhruba 8600, přibližně o 3000 méně než před týdnem.

Začalo už i očkování posilující dávkou pro plně naočkované. Ta se bude moci od 18. října podávat místo nynějších osmi už šest měsíců po plném naočkování. Do konce října by tak mohlo mít v ČR nárok na posilující dávku přes milion lidí, na konci roku 3,2 milionu. Možnost přeočkování po šesti měsících u vakcíny od firem Pfizer/BioNTech pro lidi starší 18 let už také v pondělí schválila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). Uvedla také, že podporuje aplikování třetích dávek vakcín od společností Pfizer/BioNTech a Moderna osobám se sníženou imunitou. V tomto případě lze třetí vakcínu podat už 28 dní od druhé dávky.

(jad)