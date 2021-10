Rozpory v podání SPD

Pravidelní čtenáři Haló novin si jistě přečetli můj včerejší text o Pirátech a pánech Okamurovi a Fialovi z SPD. Když dovolíte, dnes bych na to ještě krátce navázala. Pozadu za Radimem Fialou totiž nezůstal ani lídr kandidátky SPD v Jihomoravském kraji – Jan Hrnčíř. Ten pro změnu patřil k zakladatelům TOP 09 v regionu a na klopě hrdě nosil připnutého Karla Schwarzenberga. Mimochodem, pan Hrnčíř dnes zvládá kumulovat funkci zastupitele města Blanska, člena blanenského kontrolního výboru, krajského zastupitele, na kraji zasedá rovněž ve výboru sociálním a zdravotním, dále ve výboru pro národnostní menšiny. Do toho poslancuje, místopředseduje rozpočtovému výboru a stíhá i výbor ústavně-právní. Krom toho – zřejmě ve volném čase – ještě řediteluje Institutu terciárního vzdělávání. A mimo tohle všechno se ucházel i o místo v Evropském parlamentu.

SPD hlásá, že chce vystoupit z EU. Nic proti tomu, ale jak je možné, že europoslanci za SPD Ivan David a Hynek Blaško hlasují například pro následující texty – cituji: »Země střední a východní Evropy svým přistoupením k EU a NATO se vrátily do evropské rodiny svobodných zemí,« nebo jinde: »S pomocí EU tyto země provedly reformy a dosáhly pokroku v sociální a ekonomické oblasti.«

Není to trochu v rozporu s tím, co tvrdí? Ty citace jsou mimochodem formulace z rezoluce O významu společné paměti pro budoucnost Evropy, na niž se odvolávají ti, kteří ničí sochy osvoboditelů, například i maršála Koněva. Naopak o tom, že díky kamarádce Le Penové a její straně ve frakci ENF si západní země z ČR udělaly odpadkový koš Evropy, kandidáti SPD dnes i před evropskými volbami raději pomlčeli.

A jak to má vlastně SPD se vztahem k EU? No vzhledem k tomu, že přímo předseda jeho poslaneckého klubu, již zmiňovaný Radim Fiala, patřil ke straně, jež de facto umožnila v roce 2008 přijetí Lisabonské smlouvy, která sebrala velkou část suverenity národních států a přenesla ji na Brusel, tak asi k tomu nemusím nic moc dodávat. Jen bych chtěla připomenout, že KSČM byla jedinou stranou, která nedoporučovala vstup do EU, a když se jednalo o Lisabonské smlouvě, žádala referendum. Když neprošlo, tak jako jediná strana hlasovala proti tomu.

Stejně tak se musím usmívat, když slyším hysterické řvaní předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové z koalice Spolu o tom, jak nesmí na našem území jadernou elektrárnu stavět ruská společnost, a pak zalistuji v knize Umění vládnout od Tomia Okamury, jehož uvažování se v podstatě ubírá stejným směrem, když říká – »kupovat ruskou ropu a plyn znamená také financovat si nebezpečného nepřítele«.

Jak již jsem napsala, v politice je všechno možné. Pokud to chceme změnit, ještě dnes máme šanci volit KSČM!

Kateřina KONEČNÁ, poslankyně Evropského parlamentu za KSČM