Poučení z přítomnosti

Stalo se docela nedávno, před devatenácti lety. To jistě není minulost, kterou by už přepsali vítězové voleb, jak je, asi nejen u nás, zvykem. Chci připomenout onu dobu i proto, že jsem byl u toho.

Po téměř čtyřicetileté práci v resortu geodézie, kdy jsem dělal technika při měřických pracích na území celého Československa i vedoucího v různých pozicích státního podniku či rozpočtové organizaci, a kromě toho jsem byl mnoho let funkcionářem odborů, ale i předsedou českého výboru geodetů a kartografů ČSVTS a od roku devadesát dva zastupitelem a předsedou bytové komise ve stotisícové Praze 8, jsem byl zvolen do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Stejně jako dalších čtyřicet kolegů z KSČM.

Spolu s námi bylo tehdy zvoleno i sedmdesát poslanců ČSSD. Levice měla dohromady 111 členů, tedy pohodlnou většinu. Byla to přirozená reakce veřejnosti na situaci ve státě a události v předchozích deseti letech. Byla to ale nevyužitá příležitost, protože ČSSD vytvořila prapodivnou koalici 101 poslanců. Když pak tato strana ještě podrazila v tajných prezidentských volbách i svého kandidáta Miloše Zemana, začala fakticky cesta k marasmu české politiky. Ta přivedla o deset let později k moci formaci ANO i Andreje Babiše.

Je třeba na tyto události nezapomínat. Nic to nemění, spíše jen potvrzuje, letitou zkušenost a fakt, že ČSSD se takto chovala vždy. Trochu mi chybí, že tato souvislost se nepřipomíná i dnes, jsou tu další volby, a je třeba obhájit některé kroky KSČM. Takže to chci trošku napravit. Ono fakt nejde o minulost, ale o dnešek a zítřek, o budoucnost. Pro děti a vnoučata.

František BENEŠ, stínový ministr KSČM pro oblast místního rozvoje