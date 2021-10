Tvůrce na výroční TK zastupoval Ondřej Gregor Brzobohatý, herečky a zpěvačky mj. Markéta Procházková (oba si kdysi zahráli v nováckém Gymplu s (r)učením omezeným)… RejzaMatej.jpg

HDK se dožilo 140 let

Slavné Hudební divadlo Karlín se dočkalo 140 let existence a divákům proto připravilo jedinečnou soutěž o 140 cen aneb Ideální cesta, jak dostat v pocovidové době lidi zase do sálů tohoto jedinečného svatostánku…

Ano, do sálů není překlep, nýbrž nová realita. HDK během pandemie koronaviru nezahálelo, a kromě letní scény na Výstavišti v Praze-Letňanech nechalo z bývalé zkušebny pod střechou své karlínské budovy zbudovat Malou scénu. Právě v ní uspořádalo minulý týden tiskovou konferenci ke kulatým narozeninám. Pro ty z nás, kteří ještě máme v živé paměti tiskovku ke 130 letům HDK, to bylo zas jen povzdechnutí, jak ten čas letí. Vždyť to bylo jako včera…!

Od roku 1881, kdy tehdejší ředitel Eduard Tichý otevřel budovu, v níž se nejdříve pořádala cirkusová a varietní představení (pro představu odkážeme na Bassův Cirkus Humberto, resp. v něm seriálové »Hanzlíkovo« Varieté Humberto), později díky Karlu Hašlerovi kabaret, aby se nakonec stalo HDK nejvýznamnější operetní, a především muzikálovou scénou v zemi, uplynulo tedy letos 140 let.

Chaplin i Laurel

Divadlem prošly osobnosti zvučných jmen. Za mnohé jmenujme E. F. Buriana, Jana Wericha, Oldřicha Nového, Vlastu Buriana, Karla Vlacha, Ljubu Hermanovou, Laďku Kozderkovou, Jaroslavu Adamovou, Radka Brzobohatého či Karla Fialu a další a další. A jak bylo připomenuto na tiskovce, zahráli si v HDK i takoví hostující velikáni jako Charlie Chaplin či Stan Laurel!

Ředitelem HDK je už po dvě dekády Egon Kulhánek.

Odměnou divákům je již roky skvělý repertoár, divadelníkům pak neustále vyprodané hlediště. Ano, tady opět mohu přidat jednu osobní vzpomínku – na rok 2007, kdy v HDK končilo uvádění slavného Wildhornova muzikálu Jekyll a Hyde, a my, fanoušci tohoto jedinečného kusu, jsme tehdy vyrobili petici s několika stovkami podpisů, které jsme doručili do HDK a bylo nám umožněno ji předat řediteli HDK Egonu Kulhánkovi přímo v jeho pracovně… Diváků si tu zkrátka vždy velmi vážili a váží dodnes.

Proto oněch 140 věcných narozeninových cen, dárky na každém představení i soutěže na sociálních sítích. Diváci mohou do Vánoc vyhrát např. dovolenou na Kanáry, letenky, zapůjčení luxusního automobilu, který vás doveze na představení z kteréhokoli místa v ČR, nejmodernější elektroniku, výrobníky nápojů, hodinky, knihy, kosmetiku, vína, prémiové destiláty atd., ale také třeba volné vstupenky do divadla nebo večeře pro dva v divadelní restauraci.

Výčet cen najdete na webu hdk.cz. Pokud by do podzimní sezony opět vstoupila proticovidová opatření, posune se soutěž na další měsíce. Na TK o tom ujistil Kulhánek po boku hvězd svého souboru, jakými jsou mj. hudební skladatel Ondřej Gregor Brzobohatý, Václav Noid Bárta, Markéta Procházková, Iva Pazderková, režisér Antonín Procházka (jinak také rozverný prodavač barev a laků z nekonečné telenovely Ulice) či textař a překladatel Adam Novák.

Roman JANOUCH

FOTO – HDK/Kristýna JUNKOVÁ