Ilustrační FOTO - Haló noviny

Jdi k šípku, řekla…

Bábinky byly a jsou slušné, nevhodných a vulgárních slov nepoužívaly a nepoužívají. I když jsou i takové. Vy, stejně jako já, víte, že když už, tak jen v krajní nouzi, pokud jim jiná slova chybějí. Jejich »jdi k šípku« je libozvučné a veskrze slušné. Přesto jasné sdělení. »Naštval jsi mě!« Teď v říjnu je to možná i výzva k tomu, aby se nejen jejich muž či partner vydal na sběr šípků. A také o rýmě bude dnes řeč…

Kolem polních cest, na mezích i v zahradách se to už jimi pěkně červená, což je jasný signál, že nastal čas jejich sklizně. Zda babičky věděly, že šípky mají až desetkrát více vitaminu C než citrony, to netuším. Ale věděly a vědí, že je zdravý a nejlepší čas pro jejich sběr právě teď, v říjnu. Pokud je hodláte sbírat, potom si vyberte den či dny, kdy neprší, protože plody by měly být suché.

Jestli šípek něčím vyniká, pak je to obsahem vitaminu C, kterého má desetkrát víc než citrony! Nejvíc ho obsahují zralé plody. Ale »céčko« není jediným přínosem šípku. Najdete v něm i vitamin B a K, hořčík, vápník, lutein, kyselinu pantotenovou a listovou a další zdravé látky. Šípek je skvělý při nachlazení, rýmě a viróze. Babičky věděly, že je výborný pro všechny, kdo trpí bolestmi či otoky kloubů. A věřily a věří tomu, že zpomaluje stárnutí.

A ještě věděly, díky svým maminkám a babičkám, že šípky také pomáhají zbavit se zadržované vody v těle, že pročišťují ledviny, játra a močovod. Obsažené minerály mají velmi příznivý vliv na pevnost nehtů a vlasů. Věřily a věří, určitě alespoň některé z nich, že plody šípku podporují hubnutí. Bábinky doporučují šípkový čaj na problémy s trávením, hlavně s plynatostí. Vývar z šípků či samotné plody používaly také při bolestech, silném menstruačním krvácením či při hemoroidech. Šípky pomohou i při parodontóze a onemocnění dásní. Ty opravdu zkušené, mající k ruce staré herbáře, vědí, že šípek zvyšuje potenci a libido. Což není, především v pokročilejším věku, rozhodně k zahození…

Čerstvé šípky uchovávejte maximálně dva týdny, radí babičky. Měli byste je rozprostřít v temnu a teplotě mezi jedním a pěti stupni celsia. Pokud je chcete uchovat na celou zimu, musíte je nasušit, zamrazit nebo zpracovat. Jestli je máte v plánu sušit, mělo by to být při teplotě ideálně kolem 50 °C, a rozhodně to není rychlý proces. Pozvolna, toť pravidlo. Nasušené šípky uchovávejte zavřené ideálně ve vzduchotěsných nádobách bez přístupu světla, kde vydrží klidně i do další sezony.

Ilustrační FOTO - Haló noviny

Šípek zpracovávejte šetrně, abyste uchovali co nejvíc vitaminu C. Proto byste neměli používat kovové náčiní – a už vůbec ne hliníkové.

Pokud chystáte šípkový čaj, měli byste na litr vody použít asi 20 g plodů. Můžete použít celé čerstvé i sušené plody, které namočíte na 24 hodin do vlažné vody, a následně ohřejete na teplotu maximálně 50 °C. Sceďte je přes plátno nebo plastový cedník a pijte. Jestliže chcete použít sušené plody, rozdrťte je, poté přelijte vodou ohřátou do 50 °C.

Ze šípku můžete připravit i skvělou marmeládu. Šípková marmeláda je považována za jednu z nejchutnějších, a přestože šípků bývá každoročně – na rozdíl od jiného ovoce – dostatek, spousta lidí, kteří si domácí marmelády jinak vaří, se o tuto nikdy ani nepokusili. Důvod? Obava, že je to příliš náročné. Není! Jen je zapotřebí najít si správný recept. A babičky jich spolehlivě znaly vícero. Ve většině z nich se počítá s tím, že z každého šípku je třeba odříznout stopku a bubáka, zbytek okvětí, poté plod rozříznout a z něj lžičkou odstranit všechna zrníčka s chloupky. To zabere spoustu času. Babiččina šípková marmeláda je jednoduší. Budete potřebovat jen šípky a cukr. Šípky důkladně umyjte a odstraňte z nich stopky a zbytky okvětí. Tomu se nevyhnete. Očištěné plody dejte do hrnce, podlijte je vodou a povařte doměkka. Měkké šípky rozmixujte, dokud z nich nevznikne téměř hladká kaše. Pokud je příliš hustá, zřeďte ji horkou vodou. Kaši propasírujte přes gázu, získáte tak šípkový protlak. Přidejte cukr, na čtyři díly šípků jeden díl cukru a vařte směs tak dlouho, dokud se cukr nerozpustí. Poté ji horkou nalijte do sterilizovaných skleniček a důkladně je uzavřete.

Od věci není ani šípková marmeláda s jablky. A těch bude letos hodně. Na kilogram šípků budete potřebovat kilogram jablek. Nejdříve si připravte šípkový protlak. Omyjte jablka, oloupejte je a odstraňte z nich jádřince. Rozkrájená na čtvrtky je dejte do hrnce, podlijte trochou vody a vařte do změknutí. Změklá jablka rozmixujte, přidejte k nim šípkový protlak a cukr. A opět za stálého míchání směs vařte, dokud se cukr nerozpustí. Horkou marmeládu nalijte do skleniček.

Podobných receptů znaly bábinky více.

Obě marmelády můžete použít k přípravě slavné šípkové omáčky. O tom jak, již brzy…

(jan)