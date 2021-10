Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Volit je možné ještě v sobotu

V České republice začaly ve 14.00 volby do Poslanecké sněmovny, které jsou osmé v historii samostatné České republiky. Volit bude možné do sobotní druhé hodiny odpolední.

»Iv sobotu ještě máte možnost rozhodnout a vhodit svůj hlas do urny, proto bych vás rád vyzval, pokud jste tak ještě neučinili, abyste využili svého práva a šli vybrat své zástupce. Pro ty, kdo nejsou rozhodnutí připomínám, že KSČM tu je a vždy byla pro lidi, jsme strana na vaší straně,« uvedl první místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip při odevzdávání hlasu uvedl, že jeho strana by po těchto volbách opět podpořila případnou menšinovou vládu hnutí ANO a současně věří, že KSČM překročí ve volbách pět procent nutných pro vstup do Sněmovny.

Připomněl, že tím, že komunisté udělali po minulých sněmovních volbách dohodu o toleranci s ANO, zabránili podle něj prodlužování ústavní krize. Čeká, že po volbách se změní zahraniční politika ČR. »Po debaklu v Afghánistánu si ostatní politické strany uvědomí, že nechtějí, aby byl český voják okupantem v cizí zemi, že relikt studené války, jako je pakt NATO, je třeba nahradit. To, co se odehrálo v Afghánistánu, je opravdu potupa, kterou jsem našim vojákům vůbec nepřál,« řekl Filip.

V Jihočeském kraji, kde kandiduje z druhého místa, si přeje, aby KSČM získala víc mandátů než v roce 2017. Tehdy měla z jihu Čech jeden. »Vím, že průzkumy takové nejsou, ale udělali jsme pro to hodně. Budu rád, když projde jak naše vedoucí kandidátka, nebo někdo další,« řekl Filip, jemuž jedna členka volební komise řekla, že doufá, že KSČM vyhraje.

Vojtěch Filip, první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM.

Jde o to, jak budou občané žít

Je důležité, míní Filip, aby se lidé rozhodovali podle své životní situace, a ne podle billboardů nebo předvolebních slibů. Měli by si uvědomit, zda mají šanci si ze mzdy pořídit dům nebo byt. »To by si měl každý spočítat, než přijde k volební urně,« uvedl předseda ÚV KSČM.

Dále si myslí, že při volbách jde hlavně o to, jak budou občané žít. Upozornil také na rostoucí inflaci, ceny potravin i energie. »Světový trh je nemilosrdný a my se cítíme někdy bezradní kvůli tomu, že nemáme takové možnosti, jaké jsme měli předtím,« řekl Filip. Považuje za velkou chybu, že v roce 2014 nezačala Česká republika stavět další bloky jaderné elektrárny Temelín. »Zatím máme dostatek energie, ale může se stát, že se staneme dovozci, a to by pro nás bylo smrtící,« dodal Filip, když odvolil v českobudějovické základní škole Bezdrevská.

Prezident odvolil v Lánech

Prezident Miloš Zeman odevzdal hlas ve sněmovních volbách v prezidentském sídle v zámku v Lánech na Kladensku. Volební komise přijela za ním. Podle předsedy komise Ivana Salače je prezident v pořádku. Zeman s komisaři hovořil, avšak nikoliv o svém zdravotním stavu, řekl Salač novinářům při odjezdu z lánského zámku. Dva volební komisaře na zámek přivezl starosta Lán Karel Sklenička před 15.00, návštěva prezidenta jim trvala přibližně půlhodinu.

Velký zahraniční zájem

Ministerstvo zahraničí (MZV) letos eviduje rekordní zájem o volby u Čechů žijících v zahraničí. O voličské průkazy zažádalo na zastupitelských úřadech 2418 lidí, což je zhruba o polovinu více než při prezidentských volbách před třemi lety. Další tisíce voličů jsou pak zapsány na zvláštních seznamech voličů.

Jako první mohli hlasovat díky časovému posunu Češi v Brazílii a Argentině, a to už od čtvrtečních 19.00 SELČ. O hodinu později se otevřely volební místnosti na úřadech na Kubě, východním pobřeží USA a v Kanadě. Všechny hlasy musí být odevzdány stejně jako u nás do sobotních 14.00.

Češi žijící v zahraničí v letošních sněmovních volbách vybírají kandidáty z Ústeckého kraje, což jim losem určila Státní volební komise.

Zastupitelské úřady ve svých seznamech voličů registrují přes 12 000 voličů. Nejvíce jich je zapsaných v Londýně (1137), v Bruselu (864), v Sydney (578), v Bratislavě (556), v Paříži (506) či v New Yorku (414).

Další Češi v zahraničí pak mohou volit, pokud se prokážou voličským průkazem, o který je však nutné zažádat s předstihem.

Češi mohou hlasovat ze zahraničí od roku 2002, tehdy této možnosti využilo asi 2000 lidí. Zájem o volby mezi takzvanými českými krajany od té doby neustále roste, při prezidentských volbách před třemi lety se v zahraničí sešlo přes 16 000 volebních lístků.

Hlasy odevzdané v zahraničí se sčítají v sídle MZV v Černínském paláci pod dohledem zástupců Českého statistického úřadu. První výsledky ze zahraničí se komisaři v sídle MZV dozví ve stejnou chvíli, kdy se uzavřou volební místnosti v ČR, tedy v sobotu po druhé hodině odpoledne, podotýká ministerstvo.

