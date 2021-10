WHO připomněla neviditelného zabijáka

Špatný vzduch škodí lidskému zdraví více, než se dosud myslelo, a dosavadní mezní hodnoty škodlivin v ovzduší jsou tak příliš benevolentní. Uvedla to nedávno Světová zdravotnická organizace (WHO), která současně výrazně zpřísnila svá doporučení ohledně nejvyšších pro zdraví ještě snesitelných koncentrací polétavého prachu a oxidu dusičitého (NO2). Informovala o tom agentura DPA.

WHO vydala směrnice ohledně škodlivin v ovzduší naposledy v roce 2005. Nyní tak učinila na základě posledních studií, podle nichž je překračování těchto limitů spojené se značnými zdravotními riziky.

7 milionů obětí ročně

Každoročně podle odhadů WHO po celém světě předčasně zemře sedm milionů lidí, kteří dýchají špinavý vzduch. To je pořád víc, než kolik si zatím dohromady vyžádala pandemie COVID-19…

Maximální přípustná koncentrace oxidu dusičitého, který pochází hlavně z naftových motorů v automobilech, by v budoucnu měla být místo dřívějších 40 pouze deset mikrogramů na metr krychlový. Evropská unie v současné době povoluje 40.

Polétavý prach vzniká zejména při spalovacích procesech v dopravě, energetice, domácnostech, zemědělství a na skládkách odpadu. EU stanovuje mezní hodnotu 25 mikrogramů jemných částic PM2,5 na metr krychlový. WHO dosud doporučovala deset a od nynějška to bude pět mikrogramů. U částic PM10 je v EU nejvyšší dovolená koncentrace 40 mikrogramů na metr krychlový, zatímco WHO své směrnice zpřísnila z 20 na 15 mikrogramů.

V EU celá čtvrtina obyvatel měst dýchá vzduch, který překračuje dosavadní maximální hodnoty částic PM2,5 stanovené WHO, uvedla agentura DPA. V celém světě je to podle odhadů WHO až 90 %. Evropská sedmadvacítka chce své limity ohledně znečištění vzduchu zpřísnit v následujícím roce.

Kvalita ovzduší podle WHO hraje roli také v době covidové pandemie, neboť lidé s dýchacími obtížemi danými špatným vzduchem jsou náchylnější k těžkému průběhu onemocnění COVID-19 než zdraví lidé, napsala ČTK…

Rakouský příspěvek

Jednotlivé státy tváří v tvář tvrdé realitě ale začínají přijímat nezbytná opatření. Třeba rakouská vláda hodlá podle agentury AP zavést od července příštího roku novou uhlíkovou daň, kdy spotřebitelé budou muset zaplatit 30 eur (asi 760 Kč) za každou tunu CO2. Vybrané finance pak kabinet chce přerozdělovat mezi občany ve formě tzv. klimatického bonusu.

V roce 2025 se má daň zvýšit na 55 eur za tunu CO2 (1390 Kč). Cílem tohoto kroku je motivovat lidi například k tomu, aby si z různých možností dopravy či vytápění vybírali tu, která je šetrnější k životnímu prostředí, protože při ní vzniká méně emisí. Pokud se lidé rozhodnou pro méně ekologický způsob, budou muset zaplatit více. Předpokládá se, že daň bude přidána k cenám za služby jednotlivých společností.

Vláda očekává, že do roku 2025 na této dani vybere pět miliard eur (zhruba 127 miliard Kč). Každému obyvateli Rakouska pak vláda peníze vrátí ve formě bonusu, jehož přesná výše bude vypočítána na základě toho, kde žije, aby na opatření netratili například lidé z venkovských oblastí s horší dopravní obslužností. Děti budou mít nárok na polovinu toho, co dospělí.

(rj)