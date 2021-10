Prezident Miloš Zeman. FOTO - Haló noviny

Debata bez prezidenta

Pražský hrad zrušil kvůli zdraví účast prezidenta Miloše Zemana v nedělní povolební debatě na CNN Prima News. Televize to uvedla na svém webu.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček nevyloučil ani odložení avizované nedělní schůzky s předsedou hnutí ANO a premiérem Andrejem Babišem. Mluvčí Ústřední vojenské nemocnice Jitka Zinke řekla, že prezident Zeman je léčen ambulantně a součástí léčby jsou pravidelné lékařské kontroly.

»Pana prezidenta navštívil profesor Miroslav Zavoral, který je ošetřujícím lékařem pana prezidenta. Pan profesor doporučil panu prezidentovi, aby omezil pracovní aktivity, které má naplánovány. Pana prezidenta to nesmírně mrzí, musí zrušit účast v nedělní Partii na Primě,« citovala televize Ovčáčka. Poznamenal, že zdraví je v současné době přednější než vysílání. Zavoral navštívil Zemana v Lánech ve čtvrtek, na jeho doporučení se prezident rozhodl volit v pátek na zámku v Lánech, nikoli ve volební místnosti.

V neděli večer se měl do Lán vypravit předseda vlády Babiš, podle něj mělo jít o neformální setkání. O osudu této schůzky ještě nebylo rozhodnuto, sdělil Ovčáček. Babiš v diskusi Českého rozhlasu řekl, že když naposledy se Zemanem mluvil, termín schůzky platil. Také poté, co odvolil v Lovosicích, novinářům řekl, že má stále v plánu se s prezidentem sejít. »Zatím mi nikdo neavizoval, že by se schůzka neměla uskutečnit,« řekl.

(zmk)