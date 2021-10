Ať mají kolaboranti vztek!

Víkend V je tady. Politické strany se předháněly ve slibech voličům, přitom bylo zcela evidentní, že nabízely něco, co samy nedokázaly nebo nechtěly v minulosti plnit. V kontrastu s tím vyniká fakt, že co KSČM v minulých letech slíbila, dokázala prosadit, pokud k tomu měla politickou sílu – nebýt její podpory vládě Andreje Babiše, přišli by důchodci, zdravotníci i rodiče s dětmi zkrátka. Koneckonců, když KSČM vládla od roku 2012 v různých koalicích krajům, také vykonala mnoho pozitivního. Bohužel se leccos z toho nepovedlo prodat. A to i vinou masmédií, která jsou poplatná buď cizímu kapitálu, nebo bohatým vlastníkům, jež uvažují různě, jen ne právě sociálně.

Nevybíravé a podpásové útoky na komunisty pokračovaly i v této předvolební kampani. A to jak od »nestranných« žurnalistů, tak od politických konkurentů. Vrcholem ledovce byly předvolební noviny SPD, kde se okamurovci ukázali jako největší lháři, záměrně tvrdící opak o programu KSČM, za což by si zasloužili nejen právní postih, ale především propad do bezvýznamnosti od voličů, kteří se – pevně doufám – nedají napálit.

Nešlo ale jen o Okamuru. Najednou se knihkupectví začala hemžit »moudrými« knihami. Tu se jejich autor jmenuje Fiala, tu Bartoš a tu zase Babiš. Načasování před volbami je pochopitelně čistě náhodné. A iniciativy různých umělců, kteří vyzývají, koho volit – a samozřejmě nikoli KSČM – do toho zapadají jako kostička do puzzle. Ovšem vyznívají trapně. Proč by zrovna český národ mělo zajímat, koho chce a koho nechce volit youtuber Kovy nebo herec a zpěvák Macháček? Takto ostatně horlivě vyzývali kulturníci k volbě Schwarzenberga v prezidentské volbě roku 2013 a Drahoše o pět let později. Bezúspěšně. Věřím, že podobně tomu bude i letos v parlamentních volbách, i když uznávám, že někteří bohužel dokážou negativní kampani podlehnout.

Četl jsem vtip, že náš národ je rozdělený. Jedna část má informace z České televize, a druhá používá mozek. Inu, něco na tom bude. A za Českou televizi si můžete dosadit i kterékoli jiné mainstreamové médium. My jsme se v Haló novinách naopak snažili jet v jiných kolejích, než jak to vyhovuje zahraničnímu kapitálu, zaprodancům, nenasytné církvi, Sudetoněmeckému landsmanšaftu nebo světu velkého kapitálu, žijícího na vysávání poctivých občanů.

Tím se vracím na samý počátek. Hnutí ANO nabralo dojem sociálně smýšlejícího subjektu jen díky KSČM, a pokud se ho levicoví voliči chystají podpořit, nalítli na špek. Ostatně, Babiš se netajil tím, že preferoval koalici s ODS, a již nyní se peče dohoda mezi ANO a slepencem Spolu. Pojďme tomuto nebezpečí, ruku v ruce, zabránit. Ještě dnes můžeme jít k urnám. Volby 2021 jsou důležitější než kterékoli jiné za posledních třicet let. Pojďme volit jedinou skutečnou levici. Ať mají antikomunisté a kolaboranti vztek…

Petr KOJZAR, předseda představenstva a generální ředitel Futura, a. s., a šéfredaktor Haló novin