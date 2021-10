Osmnáctka dostane můj hlas

Ještě dnes do 14.00 hodin je možné vydat se do volební místnosti a uplatnit své volební právo, které současným generacím vybojovaly za nezměrného úsilí miliony proletářů. I tyhle volby jsou velmi důležité, protože u každých voleb jde o mnoho. Teď jde o to, jestli zůstane a bude pokračovat sociálně ohleduplná politika, nebo jestli se umožní zdivočelé pravici rušit či omezovat to, co dělá pracujícím a neprivilegovaným lidem život snesitelnější a radostnější. A jde o každý hlas, ne že si někdo řekne: Můj hlas nic neovlivní, je to jako kapka v moři. Již mnohokrát u voleb rozhodly i velmi malé početní rozdíly!

Znovu si zběžně listuji předvolebními letáky některých stran, které mi byly vhozeny do poštovní schránky. Časopis strany Svoboda a přímá demokracie (SPD) v tabulce »srovnání programů hlavních politických stran« si hanebně vymýšlí. Nezkoumala jsem všechny partaje seřazené ve srovnávací tabulce, ale to, co okamurovci uvedli u KSČM, prostě není pravda. Je to neznalost, nebo promyšlená manipulace? Vím, že někteří bývalí voliči KSČM u minulých voleb hlasovali právě pro Okamurovu stranu. Ti by si měli zvláště uvědomit, že tato partaj má potřebu psát o svých konkurentech lži a že to asi o něčem svědčí.

O tom, jak transparentně a efektivně pracují Piráti, kteří například mají v Praze primátora, jsme už popsali stohy papíru. Důvěru slušných lidí nemohou mít ti, kteří mění názvy veřejných prostranství ve městě podle politické objednávky ze Západu či neumožňují konání společenských akcí protifašistických bojovníků na staroslavné Staroměstské radnici. Na té radnici, o kterou mnozí z těch nejstarších veteránů bojovali s nasazením života v Pražském povstání.

Pirátská poslankyně Olga Richterová nastoluje vážně téma, že »čelíme bytové krizi«. Na vině je dle ní zpackaný stavební zákon ANO, připustí, že větší by měla být spolupráce státu a Prahy. A jak se prsili Piráti, že rozjedou bytovou výstavbu, tak kde to je?

Dlouholetá starostka a poslankyně ODS Jana Černochová, která vykonává vysoké veřejné funkce několik volebních období, se diví, v jakém stavu je doprava v hlavním městě. O podílu své pravicové partaje na tomto marasmu ani ň!

Před volbami jsme svědky teatrálního svalování viny za všechny nešvary na druhé, a činí tak právě ti, kteří celou dobu sedí ve vlivných funkcích. Dnes paní Černochová kandiduje za koalici Spolu.

Já budu volit tak, jak by volili moji rodiče a prarodiče a také teta a strýc: budu volit KSČM, u níž vím, že jí jde o pracujícího člověka, o mír (slyšeli jste politiky jiných stran mluvit o míru? já ne), o snižování výdajů na zbrojení, o bezplatné školství a zdravotnictví bez zvyšující se spoluúčasti pacientů, zkrátka o důstojný život lidí. Osmnáctka dostane můj hlas.

Monika HOŘENÍ