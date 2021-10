Prezident Miloš Zeman. FOTO - Haló noviny

Prezident je v nemocnici

Prezident Miloš Zeman na základě doporučení ošetřujícího lékaře Miroslava Zavorala souhlasil s hospitalizací v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) v Praze.

Sdělil to na Twitteru mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Ambulance s prezidentem dorazila okolo 12.45 na akutní příjem ÚVN. Za asistence zdravotníků byl prezident v nemocnici přijat. Mluvčí ÚVN Jitka Zinke na webu nemocnice v krátké tiskové zprávě uvedla, že hospitalizace byla plánována.

Ambulance s prezidentem odjela z lánského zámku kolem poledne krátce po odjezdu premiéra Andreje Babiše (ANO), který se předtím se Zemanem sešel. Ambulanci popsanou jako »mobilní jednotka intenzivní péče ÚVN« doprovázelo několik vozidel ochranné služby. Podle Hradu je prezident v posledních dvou týdnech nemocen, hlasoval kvůli tomu ve sněmovních volbách přímo v Lánech a na doporučení Zavorala zrušil i účast v debatě CNN Prima News.

Ovčáček zároveň požádal o citlivý přístup k prezidentově hospitalizaci. »Každý můžeme onemocnět, pak má být na prvním místě lidskost, přání brzkého uzdravení. K tomu nás vede víra i svědomí,« uvedl mluvčí.

O Zemanově zdravotním stavu média a politici spekulují již několik dnů. V září strávil osm nocí v ÚVN, podle Pražského hradu šlo o rekondiční pobyt, při kterém prezident podstoupil několik vyšetření a infuze. Od té doby je Zeman v Lánech.

Pražský hrad v posledních dnech opakovaně odmítal tvrzení, že prezident má vážné zdravotní potíže. Ovčáček v pátek Rádiu Z řekl, že je Zeman 14 dnů ve stavu nemocných. »Pan prezident musí nabrat sil, musíme si uvědomit, že panu prezidentovi je 77 let, to už je věk stáří a to se prostě musí některé neduhy objevit,« řekl.

Současný stav podle něj Zemana nijak neomezuje ve výkonu jeho ústavních pravomocí a prezident je připraven přispět k sestavení vlády. K Zemanovi pravidelně jezdí Zavoral, jehož specializací je gastroenterologie.

Ten včera uvedl, že důvodem hospitalizace prezidenta jsou komplikace provázející jeho chronické onemocnění. »Krátce po 13. hodině jsme přijali k hospitalizaci prezidenta republiky Miloše Zemana na mé doporučení. Důvodem hospitalizace jsou komplikace, které provázejí jeho chronické onemocnění, pro které je u nás léčen. Přesně známe diagnózu, tím způsobem jsme schopni zacílit léčbu tak, jak má vypadat. V tuto chvíli je pacient hospitalizován na pracovišti intenzivní medicíny ÚVN a je v péči odborníků,« řekl Zavoral. Přesnou diagnózu prezidenta médiím nesdělil, neboť k tomu nemá jeho souhlas.

Zeman v ÚVN v září strávil osm nocí, podle Pražského hradu šlo o rekondiční pobyt, při kterém prezident podstoupil několik vyšetření a infuze. V tehdejší zprávě Hradu je uvedeno, že prezident trpěl dehydratací a mírným vyčerpáním a že u cukrovky nebyly zjištěny nadlimitní hodnoty. Neuropatie nohou, kvůli které se prezident pohybuje na vozíku, podle zprávy přetrvává.

