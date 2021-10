Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Omezení výroby aut notně zpomalí růst HDP

Celková výroba tuzemských automobilek se letos bude pohybovat na úrovni loňských 1,15 milionu vozů, což je o pětinu méně než v roce 2019 a o 150 000 méně proti původnímu předpokladu z poloviny roku. Očekávaný nárůst smazalo ohlášené omezování výroby kvůli nedostatku čipů zejména ve Škodě Auto, která má na trhu dvoutřetinový podíl.

Uvedli to zástupci Sdružení automobilového průmyslu. Pokud se situace nezlepší, čekají automobilky příští rok propouštění.

Škoda výrazně omezuje či zcela zastaví výrobu zřejmě až do konce roku ve všech třech svých českých závodech. Důvodem jsou chybějící čipy, které se používají v palubní elektronice. Firma se zaměří na dokončení velkého množství rozpracovaných vozů.

Omezení výroby ve Škodě podle výkonného ředitele Sdružení automobilového průmyslu Zdeňka Petzla výrazně zasáhne celý český autoprůmysl. »V tuto chvíli tak očekáváme, že letošní objem bude zřejmě na podobné úrovni jako v minulém covidovém roce, kdy byla výroba na několik týdnů zcela zastavena. Avizované výrazné omezení výroby také přímo i nepřímo ovlivní desítky dodavatelských firem v celém Česku,« řekl.

Situace je podle Petzla velmi složitá už od začátku letošního roku. Globální nedostatek polovodičů po celý rok vytváří extrémní tlak na flexibilitu celého dodavatelského řetězce. I v situaci, kdy autoprůmysl není pro daného dodavatele jediným odběratelem, musí firmy denně řešit přeskupování výroby, přeplánování směn a náhlé odvolávky.

Další utlumení výroby tak přinese značný tlak na finance podniků a ziskovost firem na všech úrovních dodavatelského řetězce. »Bude mít tedy negativní dopad na jejich schopnost investovat do inovací nezbytných v rámci probíhající transformace odvětví. Pokud by se navíc situace ani v roce 2022 příliš nezlepšila, nelze i přes současnou situaci na trhu práce a snahu firem udržet své klíčové zaměstnance vyloučit možné propouštění, byť doufejme jen v nižším řádu jednotek procent,« uvedl Petzl.

Podle hlavního ekonoma České bankovní asociace Jakuba Seidlera pošle omezování výroby v autoprůmyslu letošní očekávaný růst hrubého domácího produktu (HDP) pod hranici tří procent, očekával se přitom růst nad třemi procenty. »Automobilový sektor v úzkém vymezení tvoří zhruba pět procent HDP, pokud však přidáme i subdodavatele, je to až kolem desetiny HDP. Pokud Škoda Auto tvoří zhruba polovinu, pak omezení výroby na 2,5 měsíce se promítá v negativním dopadu do růstu HDP od 0,5 do jednoho procentního bodu HDP, v závislosti, jak významně se dokážou s výpadky poprat subdodavatelé,« podotkl Seidler.

Mnozí subdodavatelé se přitom již s problémy potýkají. Společnost Kasko ze Slavkova na Uherskohradišťsku, která vyrábí plastové díly především pro automobilový průmysl, odstaví na dva týdny výrobu. Reaguje tak na problémy Škody Auto, která patří mezi její klíčové odběratele. Potíže má Kasko už od začátku léta, firma zatím vyráběla na sklad. Nyní už musí některé zaměstnance nechávat doma za 60 % mzdy.

Také výrobní družstvo Sněžka Náchod, které Škodě dodává potahy sedadel a hlavových opěrek, části palubních desek a dveřní područky, musí kvůli odstávkám nechávat doma zhruba 50 pracovníků. Vyplácí jim rovněž 60 % platu. Pokud by Škoda musela zcela odstavit výrobu, jejich počet by vzrostl přibližně na 70 lidí. Omezení výroby trvá ve Sněžce Náchod již zhruba dva měsíce.

Sluneční clony a některé další plastové části interiéru dodává automobilce břeclavský Gumotex. Podle mluvčí Andrey Jurčekové situace na firmu dopadá a musí dělat různá organizační opatření ve výrobě až po zastavení některých provozů. Situaci ztěžuje i nepředvídatelnost situace. Pro část zaměstnanců, kteří nemají práci, firma našla využití v divizi, která vyrábí gumárenské směsi, nánosované tkaniny či nafukovací čluny či nafukovací stany pro záchranáře. »Poptávka po těchto produktech je obrovská,« uvedla Jurčeková.

Poradenská firma PwC kvůli omezování výroby snížila svou prognózu letošních prodejů osobních aut na českém trhu až o 19 000 vozidel na 205 000 aut, což je jen zhruba o jedno procento více než loni.

