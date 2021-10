Způsob, jak vyřadit seniory z rozhodování

Před časem jsem četl názor jednoho českého »mistra kultury«. Prohlásil, že důchodci by neměli volit, protože už nevědí, co činí. Šlo mu pochopitelně o vítězství strany, jež je nakloněna mladým, kteří si nic nebo málo pamatují z minulosti a nemají zároveň žádnou zkušenost. Jsem proto přesvědčen, že právě mezi »mladými« je více těch, kteří se nechávají obalamutit »jútúbery« a »nalejvárnami« na sociálních sítích, než mezi seniory, kteří »nevědí«. Mám na mysli i moudra, jež vykládají jistí »jútúbeři«, kteří minulost neznají ani z literatury. Poradil bych jim, aby se někdy podívali na seriály z oné doby a všimli si, jak tehdy lidé žili. A vůbec v nich nešlo o jednostrannou propagandu, proto mohou být hodně sledovány i dnes.

Když nejde seniorům zakázat účastnit se volebních aktů, byl vymyšlen jiný způsob, jenž je může z hlasování vyřadit. Mám na mysli elektronické hlasování. Je to záměr, který přitom vypadá moderně. Navíc zvláštní služby sledující náš život mohou tak mít snadnější přístup k našim, tedy seniorským, názorům. K názorům každého z nás jako jednotlivce. Ochrana dat je totiž v době elektronizace víceméně směšná, i když v občanské legitimaci nebudeme mít některé identifikační údaje, které však bude mít k dispozici kdekterý úřad, a nemyslím tím jen ten, který to má napsáno na tabuli nad vchodem, či dokonce soukromé instituce, které zabezpečují pro nás to či ono.

Mnoho seniorů nemá dodnes doma počítač a doslova bojuje s moderními mobily. Mají sice možnost si objednat volební schránku, pokud se necítí tak, aby mohli přijít volit sami, ale mnozí, protože nesledují a ani nemohou sledovat různé pokyny vydávané často nahodile, termíny přihlášení se o ni či způsob, jak o ni požádat, ani neznají. Tak úplně systematicky jsou senioři vyřazováni z možnosti rozhodovat o »věcech společných«. A nemusí se, podle doporučení zmíněného umělce, ani vyřadit z volebního práva a vlastně i z jiných práv nějakým »zákonným opatřením«, které nám dává naše Ústava.

Jiří VÁBR