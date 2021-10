Růžová budoucnost? Pro většinu ne

O tom, proč volby dopadly tak, jak dopadly, se bude dlouho jednat u »kulatých stolů«. Z Poslanecké sněmovny vypadla levice, Babišovo ANO se umístilo až za kombinací neslučitelných, nazývajících se Spolu, Piráti byli většinou vykroužkovaní a Starostové, jejich partneři, kteří by podle všech předpokladů měli bojovat, pokud by kandidovali sami, o pětiprocentní hranici, mají na jejich úkor nejvíce poslanců za svou sněmovní éru. Okamurovo hnutí se udrželo, i když i ono je nesourodé a spojující nití je snad jen antimigrantství a negativní výkřiky směrem k NATO či EU. Osoba Okamury totiž nevzbuzuje moc důvěry. Oligarcha z Prahy 6, který inzeruje sociální spravedlnost a »co největší demokracii«, a přitom sám má s demokracií potíže.

Jak budou karty rozdány, nevíme. Mnohé závisí na prezidentovi a ani umění vyjednávat Andreje Babiše bych nenechávala stranou. Je jistě možné, že Babiš se stáhne do pozadí, stane se novým Kaczynským a do čela země se posune někdo z jeho blízkých společně s fialovci. ANO má totiž blíže v názorech k ODS, než ODS k sociálně se tvářícím lidovcům, kteří jsou navíc větší tradicionalisté.

Je tak zcela možné, že do křesla ministra financí zasedne znovu Miroslav Kalousek nebo někdo, kde je mu podoben a oživí se jeho »druhý pilíř« důchodové reformy, aby v budoucnu opravdu nebylo na důchody, že ani Budvar, ani lesy, ani ČEZ, ani poštu, ani České dráhy atd. nebude nadále obhospodařovat stát, protože přece onen stát nemůže vařit pivo, kácet stromy, vyrábět energii atd., že důchodci při lednovém zvyšování přijdou zkrátka, protože nejsou produktivní částí obyvatelstva a stejně jednou »na důchody nebude«. Je jistě možné, že znovu do čela zdravotnictví přijde nějaký nový Julínek a budeme platit za všechno, ač ústava a Listina ji doprovázející budou nám bezplatnost zajišťovat. Ale i to se dá zrušit.

Voliči dali v těchto volbách většinu těm, kteří donedávna zemi ničili. Viz tzv. církevní restituce, rozprodej národního bohatství za vlád Václava Klause a dalších představitelů ODS, korupční aféry za Béma, senátora Nováka, kabelky vedoucí sekretariátu premiéra Nečase či zneužití vojenského zpravodajství k osobním účelům. Co bude tedy dál?

Říká se, že vláda je taková, jakou si lidé zaslouží. Je na tom mnoho pravdy. Asi je něco shnilého v naší zemi, když právě jí, tedy k jejímu vytvoření, jsme dali své hlasy. Trpět však budeme všichni, i ti z nás, kteří věděli, co se může stát, kdyby… a ono se to stalo. A příčiny? Ještě si je budeme rozebírat, ale co nás čeká, si už dnes umíme představit a pro většinu z nás to nebude růžová budoucnost.

Ivana MISÁKOVÁ