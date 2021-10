Společně za klima

Našinec z levicové scény si teď u nás bude muset dávat dobrý pozor - až bude při přípravě nového atraktivního programu, který by mohl pohnout s ledy, psát o potřebě sjednocování jednotlivých levicových proudů – aby nepoužil slovo »spolu«… Tak zvolím termín společně. Fakt totiž nechci nikomu evokovat neoliberální peklo, které nás v nejbližších měsících a letech čeká.

A když tak o tom přemýšlím – s ohledem na to, o čem chci psát – tak »pohnout s ledy« také není to pravé přirovnání. S ledy totiž hýbe hlavně globální oteplování, a to je právě dnes už existenčně špatně!

I společnost Google bude proto na svých platformách blokovat reklamy, v nichž se objeví informace zpochybňující globální oteplování. Firma to oznámila v příspěvku na svém blogu. Chce tím zúžit prostor pro dezinformace šířené popírači vědecky podložené teorie o změnách klimatu a znemožnit jim z takového obsahu profitovat. Nová pravidla se budou týkat i »všelidového« serveru YouTube.

Zakázat tvrzení »odporující široké shodě vědců o existenci a příčinách klimatických změn« není cenzura ani totalita, je to NUTNOST! Čas na to vést s Václavy Klausy, Tomii Okamury a dalšími účelovými populisty spory o to, co je prostě bohužel XY-krát ověřené, opravdu už nemáme.

Na svých serverech proto Google už nedovolí například obsah, který globální oteplování označuje za fámu, nepodloženou teorii nebo konspiraci, a popírá souvislost mezi změnami klimatu a emisemi skleníkových plynů.

Nová pravidla začne Google uplatňovat od listopadu, na serveru YouTube se jimi budou muset tvůrci a zadavatelé reklamy řídit od prosince.

Provozovatelé sociálních sítí ještě nedávno s odkazem na zachování svobody projevu veskrze odmítali moderovat obsah, který na jejich platformy nahrávají uživatelé. V poslední době však vzhledem k rostoucímu tlaku odborné veřejnosti i politiků přistoupili k určitým opatřením, jejichž cílem je omezit šíření nepravdivých informací, například o volbách nebo o tématech týkajících se lidského zdraví. Technologická společnost YouTube v září oznámila, že začne blokovat veškerá videa s nepravdivými a neověřenými informacemi o schválených a běžně používaných vakcínách. A to tváří v tvář některým předvolebním spotům a jiným výkřikům – zejména miniaturních subjektů v čele s Volnými bloky a spol., které se tak snažily aspoň něčím zaujmout – také není od věci…

Roman JANOUCH