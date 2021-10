Ilustrační FOTO - Pixabay

Rozdíl ve vzdělání Indů se prohlubuje

Až sedmdesát procent školních dětí v Indii nemělo v době uzávěry škol za epidemie COVID-19 přístup k internetu, ani mobilní telefony. Projevuje se to prohlubujícím se rozdílem v úrovni vzdělání mezi bohatými a chudými Indy. Ve zprávě o indickém školství, z níž ve čtvrtek citovala agentura Reuters, to oznámila Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO).

V Indii se uzávěra škol týkala až 248 milionů studentů a žáků. Mnoho indických států začalo v minulých dvou měsících uzávěru uvolňovat. Mobilní telefony a další zařízení potřebné k připojení se k onlinové výuce chyběly až sedmdesáti procentům studentů, zejména na indickém venkově, kde se žáci také potýkali s velice špatnou dostupností internetu. »Studenti a učitelé se musejí naléhavě vrátit do škol,« vyzývá proto zpráva UNESCO.

40 % rodičů nemá na poplatky

Podle jejích údajů si čtyřicet procent rodičů nemůže dovolit hradit poplatky za internet, což opět zvětšilo rozdíl v přístupu ke vzdělání mezi jednotlivými společenskými skupinami v Indii. Mnoho lidí přišlo o práci, protože odešli z měst do svých rodných vesnic. Zvyšuje to chudobu a v případě dětí se to odráží nejenom na úrovni jejich vzdělání, ale také na špatné výživě i na nucení dívek k předčasným vdavkám. Během pandemie byly nejvíce postiženy soukromé školy, které nedostávají státní granty. Právě tam podle informací agentury Reuters mnoho chudých rodin posílalo své děti ve snaze zajistit jim kvalitnější vzdělání, než jakého by se jim dostalo ve státní škole. Teď však mnozí rodiče nejsou schopni školné na soukromé škole platit.

Indická ekonomika za fiskální rok, jenž skončil v březnu, zpomalila podle ČTK o více než sedm procent, což je nejhorší recese od doby, kdy získala nezávislost na Velké Británii v roce 1947.

Výzva UNESCO na obranu učitelů

V soukromých školách je zaměstnáno třicet procent z 9,7 milionu indických učitelů a mnozí z nich buď o práci přišli, nebo jim byl snížen plat, jelikož část dětí přešla do státních škol. Z těchto důvodů UNESCO vyzvalo indickou vládu, aby zařadila učitele mezi zaměstnance z první řady v boji proti pandemii, zlepšila jejich pracovní podmínky a tím současně také úroveň výuky.

Druhá nejpostiženější

Indie je co do nakažených po USA druhou nejpostiženější zemí světa - nakazilo se tam 33,8 milionu lidí a zemřelo téměř 450 000 pacientů. Nejvyšší soud v minulém týdnu schválil vládní rozhodnutí vyplatit rodinám, které během pandemie přišly o příbuzného, 50 000 rupií (14 700 korun). Peníze podle rozhodnutí soudu dostane nejbližší příbuzný do třiceti dnů od podání žádosti.

(ava)