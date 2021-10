Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Výsledky voleb budou dnes ve Sbírce zákonů

Volby do Poslanecké sněmovny se uskutečnily bez vážnějších problémů. Usnesla se na tom státní volební komise. Nic tak nebrání tomu, aby výsledky voleb byly dnes zveřejněny ve Sbírce zákonů. Od zítra by pak bylo možné výsledky či hlasování napadnout u Nejvyššího správního soudu.

Novinářům to po jednání komise řekl náměstek ministra vnitra pro legislativu Petr Vokáč. Během hlasování byly podle něj zaznamenány pouze běžné incidenty, tedy »drobné konflikty a zdravotní indispozice«. Místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová dodala, že »zpracování výsledků voleb proběhlo naprosto bez komplikací a žádné technické problémy nenastaly«.

Volební výsledky bylo nutné korigovat pouze za obec Nosislav na Brněnsku, kde volební komise dodatečně zjistila, že zapomněla započítat preferenční hlasy pro koalici Spolu. »Nicméně naprosto to nemělo žádný vliv na přepočet mandátů,« uvedla Krumpová. Městys Nosislav má na 1100 voličů, z nichž přišlo hlasovat 71 procent. Kolice Spolu tak skončila druhá za ANO, nejvíce přednostních hlasů tam v rámci koalice Spolu získal předseda ODS Petr Fiala.

Volby provázely i osobní útoky, výhružky a antikampaně. »Zažili jsme odpornou antikomunistickou kampaň a spousta z nás musela čelit nechutným osobním útokům a výhrůžkám od lidí, kteří mají jinak plná ústa slušnosti a tolerance,« shrnula europoslankyně KSČM Kateřina Konečná.

Podle ní i tak volby přinesly šanci na nový začátek. »Všichni jsme si sáhli na pomyslné volební dno, ale komunisté se musí opět postavit do čela bojů za sociální spravedlnost všude tam, kde se ji bude snažit budoucí pravicová vláda podkopávat. Musí vždy bojovat proti privatizaci, kdekoli se o to zloději a tuneláři nalepení na budoucí vládní strany budou pokoušet,« konstatovala Konečná.

Kateřina KONEČNÁ poslankyně Evropského parlamentu za KSČM a místopředsedkyně strany.

»Na zoufání a truchlení rozhodně není čas. Před námi je mimořádně složité období. Nové složení Sněmovny avizuje, že reakcí na nastupující kapitalistickou krizi bude nekonečná série výrazných protilidových opatření a útoků na sociální výdobytky minulosti,« doplnil člen VV KV KSČM v Praze Milan Krajča.

Nyní se budou jednotlivci i volební strany moci obrátit na soud. Mohli by navrhnout zrušení platnosti volby třeba jen jednoho poslance, pokud byl podle nich výsledek hlasování ovlivněn porušením volebního zákona. Stížnosti bude možné dodat soudu v desetidenní lhůtě, tedy od středy 13. října do pátku 22. října do čtvrté hodiny odpoledne.

Očekává se, že regulérnost hlasování by mohly napadnout příznivci ANO, které poměrně těsně podlehlo koalici Spolu, tedy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Dělilo je 35 765 hlasů, přičemž za neplatné bylo v letošních volbách označeno 36 794 hlasovacích lístků. Platných hlasů bylo 5 375 090, ke vstupu do Sněmovny tak jednotlivé strany nebo hnutí musely získat 268 755 hlasů. Hnutí Přísaha k tomu chybělo 17 193 hlasů, ČSSD pak 18 358 hlasů.

Zasedání Sněmovny v polovině listopadu

Po minulých volbách v roce 2017 Nejvyšší správní soud (NSS) dostal celkem 78 stížností. Většinu jich odmítl, a to z důvodu jejich nepřípustnosti, vad nebo opožděnosti.

Chyby zjistil například ve čtyřech okrscích v Plzeňském kraji, výsledky a pořadí kandidátů to ale neovlivnilo, proto stížnost zamítl.

Soud ale přepočítával hlasy pro kandidáty ODS přibližně v polovině Středočeského kraje. Důvodem byly pochybnosti o správnosti započtení preferenčních kroužků. Členové volebních komisí skutečně chybovali, a to celkem v asi 160 okrscích z 915 kontrolovaných.

Ukázalo se, že místopředseda ODS Martin Kupka, kterému původně chybělo asi 100 hlasů k zisku mandátu poslance, měl ve všech okresech nezapočtené hlasy. Soud při přepočítávání preferenčních hlasů zjistil, že Kupka poslanecký mandát získal. Ve Sněmovně tak nahradil Petra Bendla. Rozložení sil v dolní komoře ale rozhodnutí soudu nezměnilo.

Nejvyšší správní soud by měl o případných stížnostech rozhodnout před prvním zasedáním Poslanecké sněmovny v povolebním složení. Zasedání Sněmovny svolává prezident republiky, a to tak, aby bylo zahájeno nejpozději 30. den po dni voleb. Uskutečnit by se tak mělo v první polovině listopadu.

(jad)