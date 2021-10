Evropské hodnoty, demokracie a právní stát

V předvolební kampani snad nebylo volebního lídra, který by se neodvolával na uznávání »evropských hodnot«, život v »právním státě« a podmínkách »demokratického uspořádání«. Způsobem, který nemá daleko k falešnému klišé vzbuzující otázku, nakolik jsou jeho slova myšlena vážně. Vezměme například problém »evropských hodnot«. Jaké jsou, co to znamená, nakolik je skutečně vyznáváme a uznáváme?

Sedmnáct let po vstupu do Evropské unie by pro nás evropské hodnoty měly být prvořadým zájmem. Ve skutečnosti se ztrácíme v bludných názorech, o co vlastně jde. O dovršení formativního procesu počínajícího změnami ekonomicko-společenských procesů, počínaje protestantskými, měšťanskými, buržoasními revolucemi, a socialistickými revolucemi konče? Je zajímavé, že tzv. evropské hodnoty, které jsou kořenem evropské integrace, a o které se opírají zakládací dokumenty Evropské unie, velká většina politických sil v České republice sice uznává za prioritní, nicméně k samotné Evropské unii se staví kriticky a s vážnými výhradami. Natož k ekonomické integraci na bázi společné evropské měny.

S tím úzce souvisí otázka demokracie. Co dělat, když v systému demokracie založeném na právním státě a jeho svobodách působí živly, které jej destruují, podemílají, přičemž legitimně využívají svobod, které jim zaručuje, takže se může stát, že si ho za vhodné konstelace podrobí a přebudují k vlastnímu obrazu a podobenství? Potenciální invaze ilegálních migrantů, která se dá reálně očekávat poté, co západoevropské státy omezí svou toleranci a materiální podporu imigrantům a naše vlast se pro ně stane výhodným cílem, nutně ohrozí naši ekonomickou, kulturní i sociálně politickou stabilitu. Jsme na to připraveni? Zvládne to naše křehká demokracie, která se dosud nedokáže vypořádat ani sama se sebou?

Nevidím jinou odpověď, než všemožně přispívat k mravnímu zrání občanské společnosti, což znamená upevňovat v ní přesvědčení, že i když dnes má člověk možnost zákony nejen poznávat, ale i tvořit a měnit, přesto zůstává jeden zákon universální. Jde o biblické, »co nechceš, aby jiní činili tobě, ty nečiň jim«. Jako přesvědčený materialista dodávám, že nejde o nic jiného, než o Marxovo pojetí svobody. Bylo by moc dobré, kdyby si to především politici uvědomovali a ve svých slibech respektovali. Pokud se jejich slova rozcházejí s činy, což je bohužel pro většinu z nich typické, hrozí nebezpečí narušení demokratického uspořádání státu a vlády práva.

Ladislav ŠAFRÁNEK