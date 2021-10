Kdo je bez viny, ať hází…

Kdo je bez viny, hoď po mně kamenem. Jsme poražený tým, kameny tedy letí vzduchem. Přece tu porážku nenechám na sobě, říkají ti, co u toho také byli a berou do ruky další kámen. Kameny létají a létají směrem k těm, kteří mají být pokládáni za vinné. A to přesto, že u toho byli všichni. Mohli přece na svém úseku předvést, jak se to má dělat. Nepředvedli. Čekali na pomoc »shůry«. Ale ani Ježíš neměl tolik moci, aby změnil jedním rázem svět. Žádný vůdce to ostatně sám neumí. Proto i já jsem vinen, protože jsem nezískal nikoho dalšího, kdo by se mnou pomáhal táhnout »káru matky Kuráže«. Řekli si to, stejně jako já, i ti z pašalíků, ti, kteří dnes »hází kamenem« a myslí si, že oni jediní jsou ti spravedliví?

Každý z nás má kus svého podílu, tu čtvrtku, osminku, šestnáctinku. Jen přiznat, že je tomu tak. Byl člověk, jak pravila Kniha knih, který měl třikrát větší úrodu, než bylo zvyklé v onom kraji. Zeptali se ho, čím to je. Odpověděl, že on od rána do večera je na poli, že tam i spí, snídá, obědvá, večeří, že nechodí se radovat, ani milovat. Teprve až když je úroda ve stodole, dožene všechno, co do té dob odkládal.

Platí to tak i dnes, anebo jen v učení starých mudrců? Platí. Není tomu jinak. Ta země, ten kraj, který měl v čele moudré lidi, mohl dokázat uspět, naopak ten, kdo měl v čele nemoudré, nedosáhl ničeho nebo málo. Výmluvy směřující k vůdci, že jeho vinou jest i jeho místní neúspěch, je jen důkazem vlastní neschopnosti. Pak ty kameny by měly dopadat i na házejícího a i on by měl z toho vyvodit své závěry. Byl u všeho, do všeho mohl mluvit a ještě »na svém poli« prosazovat pravdu. Pak by ta úroda byla jiná. Tak jako toho člověka z Knihy knih. Ač nejsem věřící, přece jen si myslím, že starý autor na svém dávném vzkazu budoucím měl pravdu.

Kdo nyní i po mně hodí kamenem?

Jaroslav KOJZAR