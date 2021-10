Fašismus, nebo nacismus?

Tak je za námi první kolo. Divadelní terminologií tedy spíše první dějství hry, která je svátkem demokracie a jmenuje se Volby. Před námi je druhé dějství, které by se mohlo jmenovat Kdo s kým.

Ale zůstaňme u uren a toho, co z nich vypadlo. Jako předseda Vlasteneckého sdružení antifašistů ČR musím poděkovat za 1011 preferenčních hlasů pro naše členy, kteří kandidovali v Libereckém a Olomouckém kraji a v Praze. Musím poděkovat i všem ostatním členům, kteří se zapojili do kampaně. VSA je sice nepolitické sdružení, ale již z názvu vyplývá, že je nám bližší levice. Ta sice letos dopadla ve volbách tak, jak dopadla, ale nic nekončí – jede se dál!

Ale ještě se vrátím k již zmiňované kampani. Na jedné akci, kde jsem se představil jako předseda VSA a odpovídal na dotaz, co jsme za sdružení, za mnou přišel jistý pán s otázkou, zda vím, jaký je rozdíl mezi fašismem a nacismem. Že prý my komunisté to rádi překrucujeme.

Odpověděl jsem pánovi dotazem, zda má na mysli to slovíčkaření, že nacismus byl v Německu a fašismus v Itálii. To se mu vůbec nelíbilo, prý to žádné slovíčkaření není – prý vlivem komunistické sovětské ideologie se název fašismus prosadil v SSSR ve 30. letech minulého století zcela nesprávně i pro německý nacionální (národní) socialismus jen kvůli tomu, aby se zamezilo vzniku paralely mezi internacionálním sovětským socialismem (komunismem, bolševismem) a německým nacismem (národním, nacionálním socialismem). Sovětští komunisté pak prý nemuseli vysvětlovat, proč je jejich systém v takovém rozporu s německým, když jsou oba socialismy, a později, proč mezi sebou válčí dvě socialistické země.

Tak tedy znovu říkám: Je to slovíčkaření, fašismus i nacismus jedno jsou a je úplně jedno, jestli se vůdce jmenuje Hitler, Mussolini, Franco, Tódžó nebo Pinochet. Jsem velmi rád, že jsem ho nezažil osobně a znám to »jen« z vyprávění, knih a filmů. Poslední dobou jsou snahy různě překrucovat historii a tomu se musí vzdorovat, protože kdo si nepamatuje svou historii…

Zbyšek KUPSKÝ, předseda VSA ČR