Tiché hlasy

Překvapení, šok, zklamání i marnost. To jsou pocity nejen dříve vládních levicových stran a jejich příznivců, ale i mnohých nevyhraněných voličů i nevoličů, kterým přeci jen srdce bije nalevo. Co vlastně teď bude?

A nebojí se zrovna málo lidí. Koalice Spolu potřebovala zhruba 1,493 milionu hlasů. ANO dostalo 1,458 milionu hlasů. Přitom víc jak jeden milion hlasů prakticky propadl, respektive jsou to hlasy těch, kteří volili strany, které nepřekročily 5 % potřebných pro vstup do Sněmovny. Ano, KSČM má velký propad, když hlas pro ni hodilo méně než 200 tisíc voličů. Ale stále tu jsou téměř tři miliony lidí, kteří k volbám nešli vůbec. A většinou to jsou ti, kteří mají ze sociálního hlediska nejvíc co říct. Mladí i senioři, rodiny s dětmi, pracovníci v nižších pozicích i nezaměstnaní. A mnozí ti, kteří mají za poslední roky a desetiletí pocit, že ať sedí v parlamentu kdokoliv, tak je, jejich životy, problémy, existenční starosti, stejně nikdo nikdy nebere vážně.

Ani KSČM mnoho věcí v poslední době nebrala vážně, nedokázala se jednoduše vyjádřit, zaujmout jasné stanovisko, zakřičet nahlas. A tak byla překřičena, ufackována populismem, zadupána vehementně živenou nenávistí.

A já si myslím, že je to vlastně dobře. Každý z nás se jistě mnohokrát za život s někým pohádal. A hádku prohrál, pokud nebyl připraven. Ale prohraná hádka či bitva neznamená prohraný život, prohranou válku. Často se stává, že teprve po hádce, když jsme nuceni se stáhnout, se najednou zapne mozek, který byl v hádce zaskočen, a nám dojde, že máme přeci pravdu a máme i spousty argumentů. Jen jsme je neuměli použít správně a včas. A když si počkáme, až druhá strana opojená vítězstvím z hádky přestane dávat pozor a začne dělat chyby, teprve pak budou mít naše fakta a argumenty správnou váhu i prostor pro uplatnění.

A věřím, že bude o čem mluvit. Mnozí ti, kteří podlehli mámení médií a volili protibabišovsky, se budou divit, až jim výplatu okouše opět superhrubá mzda, až budou opět marodit první tři dny nemocenské zdarma, až začnou opět platit u lékaře a pravděpodobně i ve školách. Až jim celkově v peněženkách nastane uragán z narůstajících cen všeho. Přeci takhle to jedině nynější nejsilnější koaliční slepenec umí. A až zmizí Benešovy dekrety a otevřou se hranice, což budou nuceni platit všichni daňoví poplatníci, pak doufám nastane čas k novému nádechu a hlasitému a pádnému pokřiku českého vlasteneckého srdce, které vždy bije nalevo.

Helena KOČOVÁ