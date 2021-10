Prezident Miloš Zeman. FOTO - Haló noviny

Babiš: Prezident mě chce pověřit sestavením vlády

Poslanecká sněmovna v novém povolebním složení se na své ustavující schůzi sejde pravděpodobně v pondělí 8. listopadu. Koalice Spolu požaduje post předsedy dolní komory, hnutí ANO by podle ní mělo mít nárok na post místopředsedy a poměrné zastoupení ve vedení výborů. Rozhovory o ustavení Sněmovny by mohly začít ve středu odpoledne.

Novinářům to po jednání poslaneckého klubu ODS řekl jeho staronový předseda Zbyněk Stanjura. Volba vedení byla hlavním bodem jednání většiny klubů, které se sešly poprvé po víkendových sněmovních volbách. Celkový počet sněmovních klubů klesl v souvislosti s výsledky voleb o dva na sedm. V dolní komoře již nejsou zástupci ČSSD a KSČM.

Nyní vládní hnutí ANO bude mít i v novém volebním období nejsilnější klub, byť počet jeho členů klesne o šest na 72. Nově ho povede nynější vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová. V čele klubu vystřídá dlouholetého předsedu poslanců ANO Jaroslava Faltýnka, který se stal prvním místopředsedou klubu.

Vedení klubu občanských demokratů, který bude mít jako druhý nejpočetnější v nové Sněmovně 34 členů, se zatím nemění. Dál ho povede první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura. Nic se zatím nemění ani na postech místopředsedů, nadále je budou zastávat Jana Černochová, Jan Skopeček, Jan Bauer, Marek Benda a Ivan Adamec.

Složení dolní komory považuje Stanjura za klíčový úkol pro další dny. Novinářům řekl, že koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) požaduje post předsedy Poslanecké sněmovny, hnutí ANO by podle něj mělo mít nárok na místopředsedu dolní komory a poměrné zastoupení ve vedení výborů. »Nemá platit, že vítěz bere vše,« uvedl Stanjura. Ovšem pouze v případě, že vše bude probíhat bez problémů. »Pokud bude probíhat hladce předání moci, tak budeme respektovat poměrné zastoupení stran ve Sněmovně, pokud bude někdo zkoušet sestavit vládu, která bude mít nulovou šanci získat důvěru, tak to nepůjde hladce,« řekl předseda klubu ODS.

ANO nevystupuje jednotně

»Máme zájem na tom, aby vše proběhlo hladce. Nechceme vymýšlet žádné obstrukce, nechceme nic zbytečně protahovat. Máme zájem na tom, aby v České republice nová vláda vznikla v nějakém rozumném termínu,« řekl novinářům po jednání klubu ANO současný předseda dolní komory Radek Vondráček. Vzhledem k velikosti klubu ANO však míní, že nárok hnutí na předsedu dolní komory je »poměrně oprávněný«.

Rovněž podle Faltýnka ANO nechce blokovat vznik nové vlády. »Pokud se týká takzvaného předání moci, tak my ho určitě blokovat nebudeme. Máme za to, že v této situaci, ve které se nachází naše země, by to nebylo moudré, správné,« uvedl. Předpokládá, že hnutí skončí v opozici. »My umíme počítat do 108, my umíme počítat do 104. Takže počítáme s tím, že budeme v opozici,« uvedl Faltýnek s tím, že jde o jeho osobní názor. Podle Vondráčka by měl říci finální pozici ANO k vládním vyjednáváním premiér Andrej Babiš, který po víkendových volbách oznámil, že chce dát nabídku ODS. Občanští demokraté poukazují na to, že taková nabídka by byla pouze formální. »Oni stejně vědí, že to nemá žádný smysl. Pokud přijde, byla by to pouze formalita,« uvedl. Stanjura připouští s dosavadním vládním hnutím pouze diskuse o ustavení Sněmovny. Babiš však novinářům řekl, že po volbách oslovil šéfa ODS a lídra koalice Spolu Petra Fialu s nabídkou k vyjednávání o vládě. Nebyla však přijata.

Premiér také novinářům řekl, že prezident Miloš Zeman v neděli hovořil o tom, že když nastane chvíle, osloví ho s pověřením k sestavení vlády. »Je na mně, jestli to pověření přijmu nebo nepřijmu,« prohlásil Babiš. Zároveň dodal, že už neplatí, že by ANO mělo zájem o post předsedy Sněmovny.

Koalice chystají harmonogram schůzek

Žádná změna se nekoná ve vedení poslaneckého klubu hnutí SPD. Nadále ho povede Radim Fiala, místopředsedou zůstává Radek Rozvoral. Předseda SPD Tomio Okamura novinářům řekl, že hnutí by mělo zájem o místo ve vedení Sněmovny a o vedení dvou výborů.

Zda bude mít v předsednictvu Sněmovny místo i SPD, záleží podle Stanjury na dohodách. »Mohou (tam) být i nemusí, záleží na tom, kolik funkcionářů bude. Nemyslím, že by se měl zvyšovat počet místopředsedů, ale také se může snížit,« uvedl Stanjura. Rozhovory o ustavení Sněmovny by podle něj mohly začít ve středu odpoledne.

Nové vedení si zvolil také poslanecký klub TOP 09, který má 14 členů. Předsedou klubu se stal místopředseda strany Jan Jakob, místopředsedkyní Helena Langšádlová a místopředsedou Michal Kučera.

Předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová označila premiéra v souvislosti s jeho výrokem o možném pověření k sestavení vlády za notorického lháře. »Já mu příliš nevěřím, jeho slova by měl potvrdit prezident,« uvedla.

Lidovci si do čela svého poslaneckého klubu zvolili Marka Výborného.

Poslanci Pirátů se poprvé sešli už v neděli. Piráti uhájili v dolní komoře čtyři mandáty, když voliči dávali na společných kandidátkách se STAN přednostní hlasy adeptům tohoto hnutí. Starostové tak budou mít se 33 poslanci třetí nejsilnější klub, poprvé se sejdou v pátek.

Stanjura informoval, že chce koalice Spolu jednat s Piráty a Starosty o harmonogramu schůzek, jejichž výsledkem má být společná vláda. Poté bude mít podle něj prioritu domluva o programu a až následně se bude jednat o rozdělení ministerstev. »Nejdřív chceme domluvit program, pak strukturu vlády,« řekl Stanjura. Jednat podle něj nebude pět stran, ale dvě koalice, do kterých jsou spojené. Každá koalice bude mít určitý počet ministrů a posty si pak rozdělí interně. »Až pokud s tím bude souhlasit budoucí předseda vlády, pak přijdou personální nominace,« řekl. Na takovou situaci si ale budou muset podle Stanjury lidé počkat nejméně tři či čtyři týdny.

V mediálním prostoru však už zaznívají možná jména adeptů na ministerské posty. Koalice Spolu by měla obsadit devět vládních křesel a koalice Pirátů a Starostů (PirSTAN) šest. Shoda panuje na jménu nového premiéra, kterým by měl být šéf ODS Petr Fiala. O dalších jménech se zatím spekuluje. (jad)

Kdo by mohl být ve vládě?

Ministrem vnitra by se prý rád stal předseda STAN Vít Rakušan, šéf Pirátů Ivan Bartoš zase potvrdil zájem o ministerstvo pro místní rozvoj. Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová je zřejmě expertka na mnohé - mohla by usednout v čele dolní komory, spekuluje se o ní také jako o kandidátce na ministryni zahraničí nebo kultury, ale nejčastěji práce a sociálních věcí. O tento post má však zájem také místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.

Do vedení ministerstva dopravy chce ODS vyslat Martina Kupku, v úvahu připadá i stranický ekonomický expert Jan Skopeček, který však má zájem o post ministra financí. Média uvádějí, že favoritem na ministra financí je nynější šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

Starostové by v čele ministerstva dopravy rádi viděli libereckého hejtmana Martina Půtu. Ministerstvo obrany by mohla vést Jana Černochová z ODS či lidovecký místopředseda Jan Bartošek. Resort spravedlnosti by mohl řídit Marek Benda z ODS i jeho spolustraník Pavel Blažek.

O vedení ministerstva školství má kromě Petra Gazdíka (STAN) a Marka Výborného (KDU-ČSL) podle tisku zájem i Martin Baxa z ODS. Na ministerstvo zahraničí by TOP 09 ráda dosadila starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře. Mladá fronta DNES uvedla, že by ministerstvo životního prostředí mohl vést člen předsednictva TOP 09 Tomáš Tesař. Vystudoval Fakultu strojní Vysoké školy strojní a textilní v Liberci. V letech 2010 až 2014 byl náměstkem ministra životního prostředí.

Média také uvádějí šéfa poslanců TOP 09 Vlastimila Válka jako adepta na ministra zdravotnictví a předsedu lidovců Mariana Jurečku na ministra zemědělství. Jako možného kandidáta pro vedení ministerstev průmyslu či financí média zmiňují také místopředsedu STAN Věslava Michalika.

Předsedové ODS, KDU-ČSL a TOP 09, tedy stran sdružených do vítězné koalice Spolu, podepsali s lídry koalice Pirátů a Starostů už v sobotu po volbách memorandum o vůli vytvořit společně většinovou vládu. Ve 200členné Sněmovně budou mít tyto strany a hnutí 108 hlasů.

Výběr možných členů budoucí vlády, jak o nich spekulují media:

Předseda vlády Petr Fiala (57; ODS)

Ministerstvo vnitra Vít Rakušan (43; STAN)

Ministerstvo financí Zbyněk Stanjura (57; ODS)

Jan Skopeček (40; ODS)

Věslav Michalik (58; STAN)

Ministerstvo pro místní rozvoj Ivan Bartoš (40; Piráti)

Ministerstvo práce a sociálních věcí Markéta Pekarová Adamová (37; TOP 09)

Olga Richterová (36; Piráti)

Ministerstvo dopravy Martin Kupka (45; ODS)

Martin Půta (50; Starostové pro Liberecký kraj (SLK)/za STAN)

Ministerstvo obrany Jana Černochová (47; ODS)

Jan Bartošek (49; KDU-ČSL)

Jan Farský (42; STAN)

Ministerstvo spravedlnosti Marek Benda (52; ODS)

Pavel Blažek (52; ODS)

Ministerstvo školství Petr Gazdík (47; STAN)

Marek Výborný (45; KDU-ČSL)

Martin Baxa (46; ODS)

Ministerstvo zahraničí Ondřej Kolář (37; TOP 09)

Markéta Pekarová Adamová (37; TOP 09)

Ondřej Benešík (45; KDU-ČSL)

Ministerstvo životního prostředí Tomáš Tesař (58; TOP 09)

Ministerstvo zdravotnictví Vlastimil Válek (61; TOP 09)

Ministerstvo zemědělství Marian Jurečka (40; KDU-ČSL)

Ministerstvo průmyslu a obchodu Věslav Michalik (58; STAN)

Marian Jurečka (40; KDU-ČSL)

Ministerstvo kultury Markéta Pekarová Adamová (37; TOP 09)