Voliči a voličky si vybrali, ve Sněmovně zasedne rekordní počet žen

Do Poslanecké sněmovny bylo zvoleno 50 poslankyň (25 %), což je historicky nejvíce. Přispěly k tomu především přednostní hlasy pro kandidátky hnutí STAN. To jsou hlavní závěry analýzy organizace Fórum 50 %, která usiluje o vyvážené zastoupení žen a mužů v politice.

»Těší mě, že se zastoupení žen dostalo na historické maximum. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že novou Sněmovnu budou tvořit ze tří čtvrtin muži, což je jen nepatrný pokrok,« komentuje výsledek voleb ředitelka Fóra 50 % Veronika Šprincová. »V nadcházejícím volebním období bude potřeba řešit řadu zásadních témat a je škoda, že hlas poloviny společnosti v ní nebude slyšet více,« doplňuje.

Nejvyváženější poměr zvolených poslanců a poslankyň mají Piráti, které budou zastupovat dva muži a dvě ženy. Naopak nejmenší podíl zvolených žen (14,7 %) má ODS. V absolutních číslech bude nejvíce žen reprezentovat vítězné hnutí ANO (dvacet poslankyň), dále STAN (jedenáct poslankyň), ODS a SPD (pět poslankyň). Čtyři ženy byly zvoleny za KDU-ČSL a tři za TOP 09.

Mezi jednotlivými kraji panují obrovské rozdíly. Nejmenší podíl žen byl zvolen v Olomouckém a Zlínském kraji (8,3 %), naopak v Karlovarském kraji bylo zvoleno dokonce více žen než mužů (60 %). Vyrovnané zastoupení žen a mužů v Poslanecké sněmovně bude mít i Vysočina – 40 %.

Do výsledků letošních voleb výrazně zasáhlo preferenční hlasování, které do sněmovních křesel vyneslo kandidátky z původně nevolitelných míst. Pořadím na kandidátní listině zamíchali hlavně voliči a voličky koalice Pirátů a STAN. Díky preferenčním hlasům se do Sněmovny dostalo třináct žen, zároveň však jiné kandidátky byly přeskočeny svými kolegy. Celkově tak bylo díky preferenčním hlasům zvoleno o devět poslankyň více než pokud by záleželo pouze na pořadí na kandidátních listinách. Nejúspěšnější ženou z hlediska preferenčních hlasů je pražská lídryně koalice SPOLU Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Získala jich 49 074.

(za)