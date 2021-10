Donald Trump. FOTO - Wikimedia commons

Jak USA letos byly půl kroku od ústavní krize

Vysocí činitelé amerického ministerstva spravedlnosti a právníci Bílého domu hrozili na začátku ledna tehdejšímu dosluhujícímu prezidentovi Donaldu Trumpovi hromadnou rezignací, pokud by Trump nahradil tehdejšího dočasného ministra spravedlnosti svým spojencem ve snaze zapojit úřad do snah o zvrácení volebních výsledků.

Vyplývá to z předběžné zprávy, kterou před týdnem zveřejnili demokraté ze senátního právního výboru. Republikáni ve výboru ve vlastní zprávě servilně tvrdí, že Trump pouze dělal to, co by se od prezidenta v podobné situaci očekávalo. V reálu je to ale naprostý nesmysl.

Téměř 400stránková zpráva demokratů detailně pojednává o tom, jak se Trump snažil vyvíjet tlak na ministerstvo spravedlnosti v posledních týdnech svého prezidentství, kdy se jeho tým pokoušel různými prostředky nabourat proces po listopadových volbách, v nichž zvítězil demokrat Joe Biden. Trump opakovaně tvrdil, že volby provázely rozsáhlé podvody, což se mu však nepodařilo dokázat.

Nepřiměřený nátlak

Závěry zprávy vychází z rozhovorů se třemi bývalými činiteli ministerstva a řady dokumentů a e-mailů. Trump podle ní od poloviny prosince do začátku ledna devětkrát telefonoval nebo se sešel s vysokými činiteli ministerstva a přímo a opakovaně je vyzýval, aby »zahájili vyšetřování, podali jeho jménem žaloby a veřejně prohlásili volby z roku 2020 za zkorumpované«, uvádí zpráva.

V polovině prosince rezignoval tehdejší ministr vnitra William Barr a na jeho místo nastoupil Jeffrey Rosen. Toho chtěl však Trump nahradit Jeffreym Clarkem, vysokým činitelem ministerstva, který přišel společně s prezidentem s plánem, jak by úřad mohl zasáhnout do povolebního procesu ve státu Georgia a následně i v dalších státech, kde Biden vyhrál jen velmi těsně. Rosen a další činitelé ministerstva nicméně Clarkův plán odmítali uskutečnit.

Na 3. ledna pak Trump svolal schůzku s právníky Bílého domu a vysokými představiteli ministerstva, na níž se jednalo především o tom, zda by měl nahradit Rosena Clarkem. Vedení úřadu však pohrozilo tím, že v takovém případě hromadně odstoupí, a dodalo, že by se vlna rezignací mohla rozšířit i mezi státní zástupce a další činitele. Podle zprávy se účastníkům schůzky nakonec podařilo přesvědčit Trumpa, aby od svého plánu ustoupil, nicméně až ke konci asi tříhodinového jednání.

Podle demokratů přitom vyvíjeli tlak na ministerstvo i někteří další činitelé Trumpovy administrativy nebo exprezidentovi naklonění členové Kongresu.

Demokratický předseda výboru Dick Durbin před týdnem v televizi CNN prohlásil, že Spojené státy tak byly začátkem ledna »půl kroku od ústavní krize«.

Tři fáze útoku na demokracii

Události se podle Durbina odehrály ve třech fázích: »V první fázi se Trump obrátil na soudy. Prohrál všechny žaloby, v nichž tvrdil, že ve volbách došlo k podvodům. Následně se rozhodl ovládnout ministerstvo spravedlnosti a jeho šéfa a přimět jej k tomu, aby řekl státům, že by měly přestat zasílat (Kongresu) součty hlasů ve svých sborech volitelů. Když i toto selhalo…, bylo třetím krokem vypustit dav na Kapitol v den, kdy se hlasy (volitelů) sčítaly,« popsal podle ČTK vývoj Durbin s odkazem na bezprecedentní útok Trumpových příznivců na sídlo Kongresu z 6. ledna.

Američané šli k urnám začátkem listopadu, vzhledem k americkému kontroverznímu nepřímému a decentralizovanému volebnímu systému však trvá oficiální potvrzení vítěze voleb asi dva měsíce… Trump se po volbách snažil se svými právníky napadat různé fáze povolebního procesu, které jsou za normálních okolností považovány jen za formalitu.

Exprezident před volbami i po nich hovořil bez patřičných důkazů o volebních podvodech, svou prohru v hlasování, které mnozí volební činitelé naopak označili za výjimečně bezproblémové, dodnes neuznává.

