Vrátit se mezi lidi!

Vážené soudružky a soudruzi, milí voliči,

letošní volby, to je pro Komunistickou stranu Čech a Moravy velký propadák a zklamání. Přesto bych chtěla upřímně poděkovat vám, kteří jste dali KSČM svůj hlas. Zároveň velmi děkuji všem kandidátům a členům i nečlenům strany, kteří se podíleli na naší kampani v ulicích, na sociálních sítích, v předvolebních debatách, na práci v okrskových volebních komisích.

Skutečnost, že v parlamentu nebude ani komunistická strana, ani ČSSD, bude mít tvrdý dopad na většinu domácností. Můžeme očekávat další zdražování, privatizaci služeb, zvyšování cen bydlení, krácení příjmů, škrty, zpoplatnění zdravotnictví, platby ve školství. Už teď mnohé rodiny nemají, kde brát na všechno to zdražování. Zadlužování, půjčky, exekuce, propad do chudoby, to všechno bude ohrožovat mladé rodiny s dětmi, seniory, samoživitelky, nízko, ale i středně příjmové skupiny obyvatel. Skončí sociální smír.

KSČM se musí na tuto situaci připravit. Vrátit se mezi lidi, být stranou čitelnou bez jakéhokoliv lavírování, srozumitelnou pro občany, radikální v obraně jejich zájmů. Jen tak můžeme znovu získat důvěru a přirozenou autoritu lidí.

KSČM není v tuto chvíli stranou parlamentní, to však neznamená, že naše strana končí. Naopak. Po vyhodnocení toho, v čem jsme udělali chyby, jak změnit styl práce a jak zareagovat na novou situaci, je nutné pustit se do práce. Šanci by přitom měli dostat mladí. Jsou za nimi nejen slova, ale konkrétní práce. I jim bych proto chtěla moc poděkovat.

Marta SEMELOVÁ, předsedkyně KV KSČM Praha