Nečekají nás nijak pěkná léta

Další zdražování, tentokrát potravin, je na obzoru, jak jsme se v tomto týdnu dozvěděli z médií. Prý o pět procent bude zvýšena cena kofoly, jak nám sdělil v pondělí např. server Seznam, a postupně také dalších komodit, které se prodávají v řetězcích. Už prý byly rozeslány nové ceníky, které budou platné od 1. listopadu. Podle pravdy však už mnohé potravinářské zboží cenově navýšilo. Stačí se projít supermarkety a mít oči otevřené.

O stavebninách a jejich prudkém zdražování, stejně jako o vyšších cenách benzinu a dalšího zboží již řadu dnů víme. Před volbami jsme se od některých opozičních politiků dozvídali, že za vše může Babišova vláda. Jsem zvědav, co s takovým trendem udělá kabinet, který povede pan profesor Fiala. Podle prognóz mají ceny totiž dál stoupat a zlevňování např. prostřednictvím digitalizace nebo jiného podobného nápadu se nekoná. To spíše dojde k přiškrcení důchodů a omezení sociálních projektů (např. ve středních Čechách už koalice podobných subjektů, jež mají být ve vládě, sáhla na dopravní podporu ve svém kraji a omezuje spoje), jak jsme se již také dozvěděli.

Dnes podle průzkumu nemá na dovolenou skoro padesát sedm procent nízkopříjmových rodin a dny, kdy čerpají své zákonné volno, zůstávají doma nebo si půjčují a zadlužují se. Mnozí se pak dostávají do exekutorské pasti. Protože neexistuje, jak tomu bylo kdysi, možnost odsuzování dlužníků k vězeňskému pobytu, je zavedeno zabírání majetku exekutory. Jde o vymoženost moderní doby, v jejímž důsledku se velmi lehce člověk ocitne na mizině a dostává se i mezi bezdomovce. Ale nejde jen o zdražování. Ruku v ruce s ním bude omezen přísun prostředků do projektů, které mají usnadnit život či zajistit udržitelný rozvoj. Jen armáda, která tu je, aby pacifikovala svět podle pokynů NATO a USA a potažmo i nás, bylo-li by to třeba, dostane své požadované prostředky. O tom nelze pochybovat, zvláště když ministryní obrany se stane například paní Černochová a ministrem zahraničí třeba Kolář z Prahy 6.

I lidé, které nečeká nic dobrého za vlády sloužící kapitálu, volbou otevřeně pravicových vlád si tak sami pro sebe vybrali klec, z níž bude těžké se dostat, a že by takový kabinet právě jim nabídl pomocnou ruku, nelze předpokládat.

Čeká nás tedy další zdražování, inflace, jaká tu ještě nebyla. A nebude nikoho, kdo by se těch, co budou nejvíce zasaženi, zastal. V důsledku toho také snižování životní úrovně většiny a zároveň rozhodování ve prospěch mocných a majetných. Na obyčejném člověku už záležet nebude. To, co nám svého času vysvětlil Karel Marx, je tady v plné parádě. Ale lidé si vybrali, aniž by přemýšleli nad svou vlastní budoucností. Možná však, že je to dobře, protože po čtyřech či méně letech už konečně ti současní vítězové budou vyhnáni, věřme tomu, že navždycky. Jenže kolik to bude nás všechny stát?

Milan ŠPÁS