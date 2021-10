Jako bájný Fénix z popela...?

Zákonitě muselo přijít to, co přišlo: nostalgie za naším socialismem v ČSSR vzala zasvé. Nedávno, tedy ještě před volbami, jsem na jedné internetové diskusi četl skvělý aforismus: Mýty jsou tu od toho, aby se mýtily, tedy vymýtily. Byl sice vyřčen v jiných souvislostech, přesto mi byl veskrze protivný, protože jsem si ho spojil s tou děsivou situací, které jsem se obával a která zde nastala po volbách: Levice nedostala při volbách od lidí ani tu nejmenší šanci, prostě dostala na frak.

Po celých těch třicet let po pádu »komunismu« jsem si myslel, že socialismus z dob ČSSR přece jenom osloví dnešní střední a mladou generaci, respektive, že my-vy staří dokážeme předat ideu o dobré myšlence socialismu, o společnosti, která se snažila – bohužel přes všechny s tím související ústrky - vyjít člověku a jeho potřebám vstříc.

Kde se stala, ne, kdo způsobil tu chybu, že se to nepodařilo? Je to tím, že vektor uvažování dnešních mladých jde jiným směrem, nebo že negativní zážitky střední generace se socialismem převálcovaly jeho humanitní myšlenku? Jak to, že se dnešním starým komunistům nepodařilo přesvědčit občanstvo, aby volilo levici? Že by jim šlo pouze o žabomyší spory a jejich doživotní posty na okresních sekretariátech?

Nu, ono to bude také nejspíš tím, že současná hyperkonzumní a poamerikanizovaná, internetem, brutálně akčními filmy a mobilními telefony zblblá společnost už komunisty s jejich ideami a ideály skutečně k ničemu nepotřebuje. A tak se lidi, tedy někteří, chovají k druhým a ke svému okolí jako bezohledná hovada. A je jich stále víc.

Jeden z tvůrců našeho »ekonomického zázraku« po roce 1989 Tomáš Ježek ve své knížce o budování kapitalismu u nás napsal, že společnost, tedy vlastně člověk, se po Listopadu vrátil ke své přirozenosti, která mu je dána od přírody, tedy od Pána Boha, a tou přirozeností je SOBECTVÍ.

Takže jsme se obloukem po nynějších volbách vrátili k této přirozenosti.

Pro mne však kapitalismus symbolizuje zrůdná tvář jakéhosi »sportovce« Vémoly, co už ani není tvář člověka, ale jakéhosi vraždícího démona. A kolik přibylo okérovaných magorů, až z nich jde - že by záměrně? - strach. Jako kdyby se chystali do války. Tak ať si jdou do té války, když (a teď budu citovat jednu svou báseň) »...když svět už dávno ztratil svůj poválečný útlocit, a my dva se zase znovu marně opouštíme, zakousnutí do sebe, jak dva vzteklí buldoci, jak dva globální votroci.«

Není divu, když je společnost zmasírovaná angloameričtinou a údajně prý nezbytným evropanstvím a vlastenectví dostává na zadek. Nebo že by se skutečná vlastenecká levice jako ten bájný Fénix přece jenom po nějaké době znovu zvedla z popela, ale hlavně: oslovila většinu českého národa? Mně už se tomu nechce věřit, anebo se toho nedožiju. I když - nedávno v Rakousku komunisti vyhráli jakési komunální volby...

Miroslav KANTEK