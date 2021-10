Těžké časy, ještě těžší politický boj

Rád bych moc a moc poděkoval voličům za hlasy pro KSČM v těchto volbách a za kroužky našim kandidátům za KSČ a KSČM. Zdůrazňuji, že to není ani tak prohra komunistů, jako občanů České republiky. Je to především vítězství novodobého fašistického směru s tváří současných neoliberálních stran, jež ovládají média a jsou pořád u reálné moci.

Nemám ještě přesnější rozbor těchto voleb. Jisté je, že se stalo něco podobného jako před dvěma lety při volbách do Zastupitelstva Hlavního města Prahy, kdy koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu velmi sofistikovaně se západními experty ovládly Prahu a vytlačily z vedení Prahy hnutí ANO a KSČM vytlačily ze zastupitelstva úplně. A Piráti dokázali likvidovat velmi zdárně mezinárodní vztahy mezi Českou republikou, Ruskou federací a Čínou, až nám to některým bylo neuvěřitelné. Ukázalo to na velmi odbornou a sofistikovanou znalost systémových volebních manipulací. A s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je to velmi podobné a umocněno tím, že evropští liberálové a neoliberálové mají neobyčejnou reálnou mediální moc, kterou promítli právě do těchto voleb.

Sečetly se tedy všechny negativní subjektivní a objektivní faktory, což vyautovalo českou levici a především její jádro KSČM z PS PČR. Ptám se sám sebe, měli bychom za těchto podmínek a situace lepší výsledek, i kdybychom měli ranec finančních zdrojů? Máme dostatečný informační prostor, abychom tyto objektivní faktory mohli ovlivnit?

Nicméně, musíme se krom odborné analýzy, vlastní sebereflexe a koncepční strategie odrazit ze dna. Čeká nás velmi těžké období, kdy můžeme očekávat mnohem větší diskriminaci, možná i kriminalizaci nejen politických sil na levici, ale prohloubení krize v celé společnosti.

Pro občany nastane výrazné zvýšení energií, vody a strategických surovin, jako je benzin, ale také nájmů a cen spotřebního zboží. Neunikneme ani větší nedostupnosti zdravotní péče, likvidace zbytků české státnosti, Sudetoněmecký landsmanšaft u nás uspořádá svůj první sjezd, odeberou se důchody všem nepohodlným bývalým představitelům socialismu, atd.

Proto musíme neustát v boji za lidi práce a nastolit antisystémovou a rozhodně velmi kritickou a důraznou politiku. Jednoduše se sjednotit, nastolit společnou disciplínu a vytvořit si ještě větší informační prostor. Jinak je návrat nemožný.

Roman BLAŠKO