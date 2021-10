Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Bohemia Energy končí

Skupina Bohemia Energy, která je největším uskupením alternativních dodavatelů energií v České republice, se rozhodla ukončit činnost a dodávky elektřiny i plynu. Zákazníci firmy bez energií nezůstanou, dodávky jim zajistí takzvaný dodavatel poslední instance.

Jako důvod ukončení činnosti uvedla Bohemia Energy extrémní růst cen energií na trzích. Ze stejného důvodu oznámil zdražení největší dodavatel plynu v ČR, firma innogy Energie. Nejpozději od nového roku si lidé výrazně připlatí i za teplo. Teplárenské sdružení očekává největší zdražení za posledních 13 let.

Oznámení o ukončení činnosti se kromě samotné firmy Bohemia Energy týká také společností Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy a X Energie. Podle dat Operátora trhu s elektřinou dodávala skupina ke konci srpna elektřinu přes 600 000 zákazníků, plyn necelým 300 000.

Přispěly emisní povolenky

»Ke krachu Bohemia Energy přispěla Evropská komise svými emisními povolenkami,« řekl Haló novinám Pavel Hojda, stínový ministr průmyslu a obchodu za KSČM. »Jak se Evropa začíná nesmyslně orientovat na obnovitelné zdroje, začaly se skupovat povolenky, protože se tušilo, že jejich cena poroste. Tím, jak roste jejich cena, zdražují i komodity, nejen elektřina, ale i plyn. Bohemia Energy, která měla politiku levnější energie, dokonce fixované na určitou dobu, se dostala do situace, kdy při současných cenách není schopna plnit své závazky. Není primárním výrobcem energie, ale jen překupníkem. Energetický trh to sice vyřeší, ale dopadne to na spotřebitele, protože náhradní dodavatel bude mít vyšší ceny. Pro domácnosti, které elektřinou topí, ohřívají vodu apod., to bude tvrdé a velký zásah do peněženek.

Zvyšování cen energií v Evropě dopadne i na firmy, zvednou se jim náklady, a ty zase zaplatí spotřebitelé. Inflace dál poroste. Jedinou možností je, že by se EU dohodla na zrušení DPH na energie, ale to by zase mělo dopad na státní rozpočet, pro nějž je DPH jedním z hlavních příjmů,« upozornil Hojda.

Nejtěžší rozhodnutí

Rozhodnutí požádat Energetický regulační úřad o zrušení licencí všech výše uvedených společností oznámila Bohemia Energy. »Bylo to nejtěžší rozhodnutí, které jsme museli udělat,« řekl majitel skupiny Jiří Písařík. Zákazníci se nemusí obávat, že by zůstali bez energií, uvedla firma. Dodávky jim zajistí takzvaný dodavatel poslední instance, kterým je hlavní dodavatel na daném distribučním území.

»Institut dodavatele poslední instance nebyl v takovém rozsahu v ČR využit od krachu Moravia Energo v roce 2008,« řekla ředitelka Českého plynárenského svazu Lenka Kovačovská. »Přestože to, co se nyní děje, může být pro někoho šokující, není důvod k hysterii,« dodala. Na změnu krachujícího dodavatele a přechod od dodavatele poslední instance jinam budou mít lidé šest měsíců, připomněla Kovačovská.

Zákazníkům Bohemia Energy se jejich dodavatel poslední instance sám ozve během několika dnů. »Sami nemusí nikam chodit ani volat na pobočky, o nepřetržitou dodávku energií nepřijdou,« uvedl Energetický regulační úřad.

Vláda to řeší od úterý

Dodavatelé poslední instance, mezi které patří ČEZ, E.ON, PRE, Pražská plynárenská a innogy, jsou připraveni se o zákazníky Bohemia Energy postarat. Podle analytika společnosti ENA Jiřího Gavora nehrozí, že by zákazníci Bohemia Energy nového dodavatele nenašli.

»Ukončením činnosti firmy Bohemia Energy se od úterý zabývá vláda. Řeší, jak minimalizovat dopady na lidi,« řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

Podle vicepremiéra a ministra průmyslu Karla Havlíčka (za ANO) jde o selhání komerčního subjektu v důsledku spekulací a celoevropského růstu cen energií. »Nic to nemění na skutečnosti, že naše vláda dotáhne kompenzace pro všechny domácnosti a firmy na bázi energošeků a snížení DPH,« sdělil Havlíček.

Více za plyn

Dramatický růst ceny komodity na velkoobchodních trzích je také příčinou zdražení, které ohlásil dodavatel plynu innogy Energie. »U základního produktu Standard to bude v průměru o 10,6 procenta. Měsíční platba v typickém rodinném domě tak naroste o zhruba 200 korun,« uvedla firma.

»Nové ceny plynu se dotknou jen menší části zákazníků,« uvedla innogy, která má v ČR 1,1 milionu odběratelů plynu a asi půl milionu odběratelů elektřiny. »Většiny našich stávajících zákazníků se toto navýšení cen vůbec nedotkne, dlouhodobé smlouvy s fixní cenou samozřejmě dodržíme,« uvedl ředitel skupiny innogy pro maloobchod a marketing David Konvalina.

Zdraží i teplo

Kromě dražší elektřiny a plynu by se lidé měli připravit i na výrazné zdražení tepla. Důvodem je růst cen paliv a emisních povolenek. Teplárenské sdružení ČR oznámilo, že čeká největší meziroční zdražení za posledních 13 let. »Dvouciferný nárůst ceny tepla v procentech nebude výjimkou, ale spíše pravidlem,« uvedl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Tomáš Drápela.

Některé teplárny budou kvůli vývoji na trhu zvyšovat ceny ještě před koncem roku, většina od začátku ledna. Největší nárůst ceny tepla čeká výrobce využívající zemní plyn. Významně menší, ale i tak výrazný, bude nárůst cen tepla vyrobeného z uhlí, kde se zásadně projeví nárůst ceny povolenek a v případě černého uhlí také cena samotného paliva, uvedlo Teplárenské sdružení.

U tepláren, které si musí nakupovat povolenky, by růst cen tepla mohla zmírnit vláda. Podle nedávno schválené novely zákona o podporovaných zdrojích může výrobcům vrátit až tři čtvrtiny nákladů na povolenky. »Senát doplnil přechodné ustanovení, že se tak může stát už za letošní rok,« upozornil Drápela. Ministři by ale museli schválit nařízení stanovující, jaký podíl nákladů se bude vracet, a zajistit notifikaci veřejné podpory u Evropské komise.

Výrobci a distributoři tepla zásobují v ČR teplem přes 1,1 milionu domácností, v nichž žijí tři miliony obyvatel.

(zmk)