Ilustrační FOTO - Pixabay

Šíření COVID-19 dál zrychluje

Počet případů nemoci COVID-19 dál zrychluje. V úterý laboratoře v ČR zaznamenaly 1511 nových případů, což je zhruba o třetinu více než před týdnem. Podobným tempem roste i počet hospitalizovaných s COVID-19, aktuálně jich je 388. Z toho 78 lidí je v těžkém stavu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil, že kvůli zhoršující se situaci na čtvrtek svolal Radu pro zdravotní rizika, kde má ministerstvo zdravotnictví představit další strategii. »Covidová čísla se zhoršují, v nemocnicích končí více lidí, převážně neočkovaných. Očkování je jediný způsob, jak covid porazit. Nepodceňujte to. Na zítřek (čtvrtek) jsem svolal Radu pro zdravotní rizika, ministerstvo zdravotnictví představí svou další strategii,« uvedl Babiš.

Navzdory tomu, že šíření COVID-19 v ČR už asi dva měsíce zrychluje, nová mimořádná opatření, ani regionální, podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Daniela Köppla navržená nebudou.

Ministerstvo zdravotnictví v úterý informovalo, že ustoupilo od plánu dalšího plošného testování na COVID-19 ve školách. Minulý týden úřad mluvil o tom, že by se během podzimu mohla konat tři kola testování. Podle Köppla by ale výsledky testování nepřinesly nové informace o virové náloži v populaci. Rozhodnutí padlo na jednání integrovaného centrálního řídícího týmu, který je pracovním orgánem Rady pro zdravotní rizika. Köppl doplnil, že pokud by se epidemická situace dramaticky zhoršila, řídící tým by se k této věci vrátil.

Nejhorší situace je v Moravskoslezském kraji

I přes zhoršující se situaci v některých regionech centrální řídící tým nenařídil zpřísnění protiepidemických opatření ani na lokální úrovni. Ve statistikách nakažených v některých regionech se podle Köppla »propisuje« nižší proočkovanost obyvatel v těchto oblastech. Podle něj se ukazuje, že v krajích s dobrou proočkovaností se epidemie neprojevuje tolik v počtech hospitalizovaných a lidí s těžkým průběhem nemoci. Epidemie se v poslední době zhoršila především v Moravskoslezském kraji, týdenní počet případů na 100 000 obyvatel tam překonal hodnotu 100, což byla letos na jaře pro vládu hranice pro změny protiepidemických opatření. Právě v okrajových částech Moravskoslezského kraje je proočkovanost nižší.

Podle imunologa Vojtěcha Thona z Masarykovy univerzity v Brně je nárůst počtu nových případů nákazy koronavirem přirozený, protože jde o sezónní virus. »Je to přirozené. Nový koronavirus se postupně stává sezónním virem. Není nic mimořádného, že právě v sezóně podzimu a zimy tu bude a bude narůstat. A pokud budeme testovat, tak ho budeme zachytávat,« řekl Thon.

Důležité je podle něj chránit několik stovek tisíc neočkovaných lidí, pro které je nemoc velkým rizikem. »Bohužel několik set tisíc lidí populace, která je riziková, nebylo doočkováno. Pokud se to nepodchytí, nedá se jim správná léčba, mohou začít plnit nemocnice a přecházet do těžkého stavu, pokud nebyli s virem v kontaktu,« uvedl. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky je stále asi 400 000 lidí ve věku nad 60 let, kteří nebyli očkovaní ani nemají záznam o nákaze.

Počet hospitalizací stoupá

Podle dostupných dat se nakazilo zhruba 7000 lidí po dokončeném očkování, v září 2400 a v říjnu zatím 1700. Tvoří tak v září a říjnu kolem 20 procent nových případů.

Počty testovaných klesají. Zatímco v první polovině srpna bylo za den prováděno až kolem 160 000 testů, v úterý jich bylo dohromady zhruba 54 000, z toho 23 000 PCR testů a 31 000 antigenních.

Zároveň se výrazně zvyšuje množství lidí, kteří s COVID-19 skončili v nemocnici. Zatímco předchozí úterý jich bylo 297, tento týden v úterý o 91 více. Počet hospitalizovaných ve vážném stavu stoupl proti minulému týdnu o polovinu, z 52 na 78.

Rovněž úmrtí lidí s COVID-19 přibývá. Za posledních sedm dní zemřelo 27 nemocných, předchozí týden 19.

Zvýšilo se také tzv. reprodukční číslo uvádějící, kolik dalších lidí nakazí jeden pozitivně testovaný. Z úterní hodnoty 1,17 stouplo na 1,23. Vzrostlo i tzv. incidenční číslo, tedy počet nových případů COVID-19 na každých 100 000 obyvatel za posledních sedm dní. Z úterních 61 stouplo na 65 případů.

(jad)