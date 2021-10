První švédská premiérka na obzoru

Vládnoucí švédští sociální demokraté si na konci září za svou předsedkyni vybrali ministryni financí Magdalenu Anderssonovou, která tím získala velkou šanci stát se první ministerskou předsedkyní v historii země.

Anderssonová v čele sociálních demokratů nahradí premiéra Stefana Löfvena, který již dříve oznámil, že podá demisi v listopadu. »Je to velká čest,« řekla po svém zvolení 54letá Anderssonová. »Přijmout nominaci na lídryni sociálních demokratů je velké rozhodnutí. Není to něco, co si rozmyslíte přes noc,« dodala. Ačkoliv je Švédsko považováno za jednu z nejvíce rovnoprávných zemí na světě, v čele vlády ještě ženu nemělo.

Magdalena Andersson. FOTO - Wikimedia commons

Anderssonová má podle pozorovatelů velkou šanci stát se premiérkou, jelikož sociální demokraté jsou ve Švédsku nejsilnější stranou. V parlamentu nicméně nedisponují většinou a Löfven tak stojí v čele menšinového kabinetu. Anderssonová se stane ministerskou předsedkyní pouze v případě, že se jí podaří získat důvěru Riksdagu, v němž jsou nyní politické síly poměrně rozštěpené. Není proto vyloučen nečekaný vývoj, poznamenává agentura Bloomberg.

Pokud Anderssonová získá důvěru parlamentu, bude se muset rychle vyrovnat s prvním zásadním úkolem, kterým bude najít mezi zákonodárci dostatečnou podporu pro rozpočet na příští rok.

Löfven stojí v čele švédské vlády sedm let, v srpnu nicméně oznámil odchod s tím, že chce uvolnit místo novému šéfovi strany, který sociální demokraty povede do voleb plánovaných na příští rok. Löfven už letos v červnu jednou z funkce odstoupil poté, co mu jako prvnímu švédskému premiérovi parlament vyslovil nedůvěru. Jeho vláda tehdy neustála spor s Levicovou stranou. Následně se však znovu postavil do čela menšinového kabinetu.

Sociální demokraté dominují švédské politice od konce 2. světové války, v poslední době je však podle průzkumů podporuje historicky nejméně lidí. Straně tak podle ČTK hrozí porážka od konzervativně nacionalistické opozice.

