Britský premiér Boris Johnson. FOTO - Wikimedia commons

Irsko: Dejte si pozor na unfair Británii

Vlády ve světě by měly zvážit uzavírání jakýchkoli dohod s Británií, protože u její současné vlády není jisté, že bude ctít učiněné závazky. S tímto varováním vystoupil irský vicepremiér Leo Varadkar, uvádí britská média.

Varadkar tak reagoval na twitterové příspěvky Dominika Cummingse, v nichž tento bývalý poradce kontroverzního pravicového britského premiéra Borise Johnsona naznačuje, že Londýn nikdy neměl v plánu řídit se částí brexitové dohody týkající se Severního Irska.

Nová kritika z Dublinu přišla v den, kdy Evropská komise předkládá sadu návrhů na úpravu tzv. irského protokolu, který ani více než devět měsíců po vstupu »rozvodové« dohody Británie s EU v platnost nebyl plně převeden do praxe. Britská vláda zatím odmítá zavést dříve dojednané kontroly zboží směřujícího do Severního Irska ze zbytku Spojeného království a nově požaduje nahrazení protokolu zcela novým dokumentem.

Cummings v úterý večer na Twitteru napsal, že (strůjce brexitu) Johnson »neměl ponětí« o důsledcích brexitové dohody, když ji na podzim 2019 podepisoval. On sám prý z pozice premiérovy pravé ruky plánoval Johnsona dotlačit k tomu, aby se po schválení úmluvy »zbavil kousků, které se nám nelíbily«. Když premiér podle Cummingse »konečně« pochopil, s čím souhlasil, prohlásil: »Kdybych to chápal, nikdy bych to nepodepsal.« Bývalý premiérův poradce zároveň dodal, že podle něj to ale z Johnsonovy strany »byla lež«.

Cummings z Downing Street odešel vloni v listopadu a od té doby opakovaně vypouští na veřejnost výbušná tvrzení, ať už se týkají brexitu nebo přístupu současné britské vlády ke koronavirové krizi.

Nedůvěryhodný Johnson

Irský vicepremiér Varadkar označil jeho nejnovější komentáře za alarmující, protože naznačují, že britská vláda nejednala čestně. »Doufám, že Dominic Cummings mluví za sebe, a nikoli za britskou vládu,« řekl irské veřejnoprávní televizi RTÉ. Přesto by podle něj Cummingsovy výroky neměly uniknout představitelům dalších zahraničních vlád. »Země po celém světě rozhodně musí zaznamenat vzkaz, že tohle je britská vláda, která nedodržuje stoprocentně své slovo a necítí se být vázána dohodami, které uzavře,« řekl někdejší předseda irské vlády. »A neměli byste s nimi dělat žádné dohody do chvíle, než si budete jisti, že dodržují sliby a ctí věci, jako například (severoirský) protokol,« pokračoval Varadkar.

Protokol dojednala Británie s Evropskou unií ve snaze předejít kontrolám na hranici Irska se Severním Irskem v návaznosti na brexit.

V zájmu zachování volného hraničního režimu a ochrany unijního jednotného trhu se dvě strany dohodly na kontrolách při přepravě vybraného zboží z Anglie, Walesu a Skotska do Severního Irska.

Média a komentátoři při aktuálních žádostech Londýna o zrušení tohoto mechanismu připomínají, že v předvolební kampani přede dvěma lety Johnson brexitovou dohodu prezentoval jako skvělou…

Obchodní válka?

Pobrexitové uspořádání mezi Británií a Evropskou unií pro Severní Irsko se prý musí změnit, protože nefunguje. V úterý to prohlásil britský státní tajemník pro brexit David Frost s tím, že sedmadvacítce předloží nový právní dokument, který má tzv. severoirský protokol nahradit. Evropská komise pak měla zveřejnit svoje návrhy řešení tohoto problému mezi Londýnem a Bruselem, který podle některých médií může vyústit až v obchodní válku.

Na základě tzv. severoirského protokolu i po odchodu Británie z EU se tento region dál řídí pravidly vnitřního trhu EU a celní unie, aby se zabránilo vzniku tvrdé hranice mezi ním a Irskou republikou, která je členem sedmadvacítky. Cílem tohoto uspořádání je ochránit mír na ostrově dojednaný na konci minulého století.

»Je naší zodpovědností zajistit mír a prosperitu v Severním Irsku včetně použití článku 16, pokud to bude nutné,« varoval Frost. Článek 16 umožňuje stranám jednostranně od severoirského protokolu odstoupit. »Nevydávali bychom se touto cestou zbytečně a s nějakým velkým nadšením,« dodal. Nynější uspořádání je trnem v oku např. severoirským unionistům.

Frost v úterý dal také najevo, že Soudní dvůr Evropské unie musí ukončit svoji roli orgánu, který na dodržování pravidel severoirského protokolu dohlíží. Agentura DPA k tomu poznamenala, že podle expertů je to pro Brusel bod, o kterém nehodlá jednat, a naděje na dohodu v tomto měsíce doutnajícím sporu se rozplývají.

Varadkar naopak řekl, že Irsko i Evropská unie trvají na svém stanovisku, že Soudní dvůr EU má být institucí, která interpretuje evropské právo a evropské standardy. »Nechápu, jak by to měl dělat britský nebo nějaký jiný soud,« uvedl.

(rom)