Platnost testů na koronavirus se zkrátí

Ministerstvo zdravotnictví v pondělí navrhne vládě zkrácení platnosti testů na koronavirus. Platnost PCR testů se má zkrátit ze sedmi dní na 72 hodin a antigenních testů ze tří dnů na jeden den. Novinářům to řekl premiér Andrej Babiš (ANO) v Ústřední vojenské nemocnici, kde podstoupil očkování třetí dávkou proti COVID-19.

Na jednání Rady vlády pro zdravotní rizika se podle Babiše mluvilo také o tom, zda by preventivních testů hrazených z veřejného zdravotního pojištění nemělo být méně. Nyní mají lidé z veřejného zdravotního pojištění nárok na jeden antigenní test za týden a dva PCR testy do měsíce. Celkem testování – preventivní, lidí po kontaktu s nakaženým i lidí s příznaky, stojí systém veřejného zdravotního pojištění asi miliardu korun měsíčně.

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová novinářům řekla, že v okolních státech je platnost testů podstatně kratší. Zkrácení doby platnosti navíc považuje za motivaci k očkování. »Zkrácení platnosti testů je podle mě motivační i pro to, aby se lidé nechali naočkovat,« řekla novinářům. Platnost testů v okolních státech je kratší než v ČR. V Německu se od srpna zkrátila na 24 hodin u antigenního testu a 48 hodin u PCR. Na Slovensku platí PCR test 72 hodin a antigenní 48 hodin. V Rakousku je platnost testů stejná, jako ministerstvo nově navrhuje pro ČR.

Karanténu by mohl ukončit PCR test

Kratší by mohla být i karanténa, pokud bude ukončena PCR testem. Konkrétní návrh představí ministerstvo zdravotnictví na tiskové konferenci. Svrčinová řekla, že nová karanténní pravidla budou účinná od 25. října.

Karanténa, kterou hygienici nařizují lidem po rizikovém kontaktu s nakaženým, trvá v současné době 14 dní. Nově by podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Daniela Köppla mohla být karanténa ukončena dříve negativním PCR testem. O kolik dní dříve by to bylo, zatím uvést nechtěl. Možnost ukončit karanténu negativním testem mají i Slovensko, Rakousko a Německo. V Německu nejdříve pátý den PCR testem nebo po sedmi dnech antigenním, v Rakousku po deseti dnech u lidí nakažených a po pěti dnech u kontaktů. Na Slovensku lidé bez příznaků mohou na test po pěti dnech.

Svrčinová také potvrdila, že se nechystají žádná nová plošná protiepidemická opatření. Pokud by se epidemická situace zhoršovala, bude se podle ní zvažovat například také uznávání antigenních testů, které už některé země pro prokázání bezinfekčnosti nepoužívají. Výrazné zhoršení by podle ní mohlo vést i k tomu, že nebudou uznávány žádné testy, jen očkování nebo prodělaná nemoc.

Babiš chce do jednání o epidemii zapojit i zástupce opozice. Opatření připravovaná odborníky by podle něj neměla skončit s jeho vládou. Na příští jednání Rady vlády pro zdravotní rizika proto hodlá pozvat Vlastimila Válka (TOP 09) jako představitele nové sněmovní většiny a možného kandidáta koalic Spolu a Starostů s Piráty na ministra zdravotnictví. »Bude potřeba, aby se k tomu vyjádřila příští koalice,« řekl premiér. Požádal ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), aby se s Válkem spojil.

V riziku jsou neočkovaní senioři

Nákaza koronavirem má zatím v ČR stoupající tendenci. Odborníci se domnívají, že růst počtu nových případů sám o sobě není problém, záleží na tom, jací lidé se koronavirem nakazí. V největším riziku je asi 300 000 až 400 000 seniorů, kteří se nenechali očkovat a nemoc neprodělali. Ze středečních téměř 1497 nových případů covidu bylo 117 seniorů nad 65 let, 48 z nich nebylo očkovaných. Podle dřívějších dat asi třetina seniorů, kteří se koronavirem nakazili, potřebovala hospitalizaci.

Ve středu bylo v nemocnicích s covidem 407 pacientů, z toho 80 v těžkém stavu. Průměrný věk lidí, kteří končí v nemocnici, klesá. V říjnu byl 59 let celkově, u plně očkovaných 78 let. Z hospitalizovaných nebylo očkovaných 69 procent.

Reprodukční číslo uvádějící, kolik dalších lidí nakazí jeden pozitivně testovaný, se zvýšilo na 1,26. Počet nakažených na 100 000 obyvatel za uplynulých sedm dní, tedy takzvané incidenční číslo, vzrostl na 69.

Laboratoře ve středu provedly zhruba 66 tisíc testů, asi o 4000 více než před týdnem.

(jad)