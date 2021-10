Ilustrační FOTO - Pixabay

Zelená ideologie všechno zdraží

Evropské ekologické cíle obsažené ve strategii Z farmy na vidličku neboli Od zemědělce ke spotřebiteli (Farm to fork strategy) sníží zemědělskou produkci v EU o pětinu.

U některých plodin to bude až o 30 procent, hovězí zdraží o 60 procent, řekl na základě zahraničních studií na tiskové konferenci předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Jde pouze o jednu z mnoha strategií, které budou mít daleko větší kumulativní dopad, dodal.

Hlasovat o strategii by měl europarlament zhruba za týden. Proti některým jejím částem se vyslovily v tomto týdnu i jiné zemědělské organizace. »U hovězího masa (bude zvýšení ceny) téměř o 60 procent, u vepřového masa téměř o 48 procent, u mléka to bude 36 procent. U obilovin o 12 procent, u olejnin o 18 procent,« řekl Pýcha na základě studie z Univerzity a výzkumného centra v nizozemském Wageningenu.

Snížením produkce v Evropě se podle Pýchy zvýší produkce v jiných státech, což povede například k dalšímu odlesňování v Brazílii. »Komise ale nemá jenom jednu strategii – když se o nich bavíme – tak je tu Strategie pro biodiverzitu, Akční plán pro oběhové hospodářství, Strategie EU pro methan, Akční plán pro nulové znečištění, Fit for 55 nebo Směrnice o obnovitelných zdrojích energie,« řekl. Svaz dlouhodobě vyzývá komisi, aby nechala udělat dopadové studie, co bude naplnění všech těchto strategií znamenat.

»Pokud jde o živočišnou výrobu, studie z univerzity v Kielu poukazuje na 20procentní snížení produkce hovězího masa v EU a 17procentní snížení produkce vepřového masa,« dodal.

Evropa podle něho zatím také neřeší, zda bude o podporované typy potravin zájem a zda na ně budou mít lidé peníze. Podle některých cílů EU má být do roku 2030 čtvrtina půdy v ekologickém režimu. »V EU jsme na osmi procentech a máme to za devět let zvýšit na 25 procent, to je třikrát tolik,« doplnil. Není si jistý, zda tolik lidí na konzumaci dražších biopotravin přejde.

Evropské zemědělské cíle mimo jiné předpokládají, že do roku 2030 sníží každý z evropských států spotřebu přípravků na ochranu rostlin o 50 procent a minerálních hnojiv o 20 procent. Ministerstvo zemědělství už dříve požádalo EK, aby předložila hodnocení strategie Od zemědělce ke spotřebiteli. ČR se například nelíbí budoucí plošné snižování ve využívání pesticidů. Zatímco jiné evropské státy spotřebu v posledních letech zvýšily, Česko ji naopak snižovalo.

(ng)