Co bude po tom, až se dostanou do křížku?

Antibabišovská opozice se »memorandem« zavázala ke vzájemné spolupráci. Cíl je jediný: Odstranit Babiše a hnutí ANO z vedení země. Jeho seskupení totiž vadí dalším kapitálovým skupinám, zřejmě svázaných s Bruselem, které se také chtěly podílet na moci. A tak zcela podle prvních vět Komunistického manifestu se spojili všichni v jeden šik, tentokrát nikoli především proti »komunismu«, ale ke svržení konkurenta. V éře tzv. svobodného podnikání ten, který ovládá trhy, na které by chtěli dosáhnout druzí, to nemůže být jinak. Jinak by nebyly ani války. Aby k tomu došlo, bylo nutné spojit nejen síly, ale především prostředky hromadných informací a »to by nebylo, aby Babiše společnými silami neporazili«. Stalo se a skutečně ANO, zastupující jednu kapitálovou skupinu, bylo poraženo, i když jak se říká, o prsa. Ale i to je porážka.

Jenže program, který je postaven jen na tom svrhnout konkurenta, je skoro málo. Co bude dál? Názory vůdců celého seskupení, tedy především ODS, mají blíž k zmíněnému ANO – vždyť také velká část »aňáků« z ODS vzešla – než k programu lidovců, Pirátů a fašizující strany TOP 09 či nevýrazných Starostů stojících někde uprostřed mezi zmíněnými stranami. Svrhnout soupeře je jedna věc, ale udržet se neustálým lavírováním za této situace u moci je úkol nad jejich síly. A omezit svůj program jen na svržení Babiše bylo málo, zvláště když jde o to, udržet se i po Babišovi. Proto nutně musí dojít k vzájemnému střetu, který nebude schopen nikdo z nich zvládnout. Jen si nepřejme, aby to bylo příliš brzy, to by z toho mohl těžit nejslabší článek z jejich řetězu, ani však moc pozdě, protože pak by mohli ta nejhorší sociální opatření přece jen přijmout.

Co ale poté, až se dostanou do křížku? A že se do křížku dostanou, je nad slunce jasnější. Jen se neví, kdy to bude, a co bude tou první náloží. Věřme, že při tom mezi těmi »v zákopech«, těmi obyčejnými lidmi, bude co nejméně ztrát. A to říkám bez ohledu na to, že si takovou situaci vytvořili voliči sami svými hlasy pod vlivem mainstreamových médií.

Taťána JIROUSOVÁ