Odkud je na nás veden nátlak

Před několika dny vysílala stanice Nova kritiku na to, jak Rusové chtějí navýšit ceny plynu a ropy, které potrubím plynou do Evropy. Je to prý nátlak a zřejmě se ukazuje, jak správné bylo, že jsme jejich firmy vyřadili z »akce Dukovany«. Snad ten, co to takto zdůvodňoval, si opravdu myslel, že by spíše měli zlevnit, anebo »zvýšený« zisk věnovat »chudákům na Ukrajině«, kteří při nových projektech či objednávkách budou »vyřazeni ze hry«, protož energie bude do objednavatelských států plynout jinudy.

Musil jsem se této argumentaci pousmát. Hloupost ze zmíněného tvrzení čouhá jako »sláma z bot«. Proč však jsem použil slovo »hloupost«? Protože nevěřím, že šlo o další primitivní »předvolební argument«, který to měl natřít rusofilům. Bylo by to příliš laciné a nemyslím si, že vedení Novy by bylo nadšeno primitivností svých redaktorů. Hloupost se snese lépe než primitivnost.

Takže slovo »hloupost« jsem použil proto, že v celé Evropě, a tedy i u nás doma, se zdražuje. Řetězce nepatřící Rusku zvyšují ceny o řadu procent. Elektřina, kterou si vyrábíme sami, jde nebo půjde skokově cenově nahoru. A stavební materiály? Zkuste stavět a poznáte to. Zajděte do jakékoli restaurace se naobědvat – myslíte, že to je za stejné ceny, jako tomu bylo před rokem? V tom také mají prsty Rusové?

To, že do Maďarska poputuje plyn po jižní větvi plynovodů, se nedivím. Že Nord Stream 2 přivede energii do Německa a vlastně zčásti k nám a mine Ukrajinu (a možná bude i levnější, protože Ukrajina má nejvyšší poplatky za »průchod jejím územím) je přece věcí obchodní politiky. Výhodnosti pro dodavatele a vlastně také odběratele. Je kapitalismus, na »bratrské ceny« už nelze hrát. I my jsme to pocítili poté, když jsme se rozkmotřili s dodavatelem ropy a dali sbohem cenové jistotě platné za éry RVHP. To bylo a ona doba se nevrátí zpět. Když navíc budeme dělat pirátská gesta a přejmenovávat náměstí, či dokonce do zákona prosadíme, že »nové Dukovany« nesmějí postavit ruské firmy, nedivme se, že nebudeme v obchodu s Ruskem nijak zvýhodněni. Naopak.

Jestliže, podle Novy, ceny dodávaného plynu jsou pro Evropu politickým nátlakem z Ruska, pak – mohli by mi moudří redaktoři vysvětlit – odkud je nátlak na zdražování o čtyři či snad i pět procent zboží u nás?

Otakar ZMÍTKO