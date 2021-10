Omezené obzory politologické

Doba povolební, zvláště pak po velkém výprasku od voličů, jaký zaznamenaly KSČM a ČSSD, je plná všelijakých hodnocení. Někteří hodnotitelé využívají situaci, srší jízlivostmi a říkají věci, které se nezakládají na pravdě. Tak například komentátor Daniel Kroupa, který je jako doma v rozhlase i televizi, tvrdil v neděli večer, že komunisté údajně ohrožovali demokracii a »takováto levice rozhodně chybět nebude, ti s pomocí chudých lidí se chtěli dostat pouze k moci – o nic jiného nešlo«.

Což protežovaný pan Kroupa, který je úzce spojen s pravicí, od něho nemožno čekat nic jiného, než že si na levici a zejména komunistech smlsne, ale člověk zírá, co všechno vypadne z úst levicového komentátora a představitele Masarykovy demokratické akademie Patrika Eichlera. Ten už v sobotu večer ve studiu ČT hledal příčiny volební porážky KSČM a ČSSD a právě u komunistické strany zkritizoval i to, co si kritiku až tak nezasloužilo: »Řekněte mi, kdy naposledy jste viděli komunisty hájit něčí práva jinde než z řečniště Poslanecké sněmovny,« pravil a doplnil, že totéž platí i o sociálních demokratech.

Je vidět, že Eichlerův obzor je omezený podle hesla »podle sebe soudím tebe«. Evidentně nesleduje akce, které pořádají či se jich aktivně účastní komunisté v Praze, a už zřejmě vůbec ne v dalších místech České republiky. Ono by stačilo, kdyby sledoval Haló noviny. Jen co jsem já jako zpravodajka popsala veřejných shromáždění, a byly to akce venkovní! Co bylo konferencí, protestních akcí, petičních stolů, pietních shromáždění k uctění hrdinů protifašistického odboje apod. Zaměřím se na prostředí, jež znám nejvíce, tedy o hlavním městě. Zdejší komunisté – a budu konkrétní, například Marta Semelová, Petra Prokšanová, Luboš Petříček, Milan Krajča ad. – poukazovali na prázdné budovy, kde by mohly být byty pro Pražany, vystupovali jako občané na jednáních zastupitelstev, účastnili se protestů odborářů. Živě si pamatuji protestní mítink odborářů České pošty, který se konal přímo před hlavní poštou v Jindřišské ulici a na němž vystoupila Marta Semelová. Ne náhodou právě ona dostala ocenění od jednoho odborového svazu za aktivitu a pomoc. Jen kolik bylo petičních stolů, kolikrát se protestovalo proti naonacismu, proti landsmanšaftu, v souvislosti s neprávem haněnou sochou osvoboditele Prahy Koněva (zde velmi aktivní také Josef Skála) či znovupostaveným Mariánským sloupem, to jsou desítky, ba stovky akcí venku, mezi lidmi! Opakuji, že mohu podat svědectví jen o hlavním městě, ale velmi aktivní byli i komunisté v Brně, jak ostatně vědí čtenáři našeho listu. V rychlosti mě napadla třeba i petiční akce na záchranu nemocnice v Litoměřicích, jíž se aktivně účastnili komunisté, a další veřejné akce v ulicích.

Tím však nechci říci, že nejsou rezervy. Myslím, že mnoho z těch, kteří si užívali výsadního postavení plynoucího ze svých funkcí, měli být více vidět a slyšet. Nyní je velká příležitost to napravit.

Monika HOŘENÍ