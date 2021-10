Rozhovor Haló novin s Kateřinou Konečnou, europoslankyní a kandidátkou na předsedkyni ÚV KSČM

Není čas na to strčit hlavu do písku

V současnosti jste nejvýraznější kandidátkou na předsedkyni ÚV KSČM, což se ukázalo už při volbách do Evropského parlamentu, kde jste získala 38 650 preferenčních hlasů. Na druhou stranu je to ale značně vysoký osobní závazek. Jaké jsou šance na nový začátek pro KSČM a levici v ČR?

Šance jsou podle mě velké. Ovšem k tomu, aby se přeměnily v realitu, je nutné pro to něco udělat, a ne čekat, že nám spadne nový začátek sám od sebe do klína. Nejen Kateřina Konečná, ale celé vedení, každý člen strany bude muset přiložit ruku k dílu. Nebude to jednoduché a výsledky se začnou objevovat nejdřív za několik měsíců, či spíše v horizontu roku, ale věřím, že společnými silami to zvládneme.

Kandidujete do vedení KSČM, opustíte své místo v europarlamentu?

I vzhledem k té obrovské podpoře, která se mi předloni dostala, na rovinu říkám, že zůstanu členkou Evropského parlamentu. S delegáty sjezdu rozhodně nechci hrát na schovávanou a budu s nimi jednat naprosto otevřeně. I proto na jednotlivé okresní a krajské výbory ještě před sjezdem pošlu představu konkrétních jmen, s nimiž bych na překonání tohoto krizového období chtěla pracovat, ale chci odpovědět i na otázky, které v souvislosti s mou kandidaturou a debaklem ve sněmovních volbách padají.

Jinak bych chtěla říct, že jestliže má být jediným negativem mé kandidatury můj mandát v Evropském parlamentu, pak je realita taková, že po pandemii koronaviru je drtivá většina jednání online a dají se řešit z Prahy, nebo i z dálnice D1, když na věc dojde.

Jak by podle vás měla proběhnout sebereflexe vaší strany? Pochopil jsem, že bez meškání, ve velmi důrazném duchu, chcete zahájit kritický postoj k současně se rýsující vládě a budete se soustředit především na sociální politiku, nebo zvolíte komplexnější akční program?

Není čas na to strčit hlavu do písku. Utržili jsme těžkou porážku, která bude mít dopad na celou KSČM, ale válka neskončila. Boj proti soukromým exekutorům, agenturnímu zaměstnávání, praktikám nadnárodních korporací, zbrojení, nesmyslům z Bruselu nebo proti tomu, abychom se v jednadvacátém století vůbec setkávali s pojmy, jako je pracující chudoba, ten musí pokračovat. A kdo bude v jeho čele, když ne my!?

Prozradíte nám některé principy vaší vize akční politiky KSČM, a jaké zásadní programové body by měla KSČM přijmout, bez ohledu na to, jestli budete předsedkyní vy, nebo někdo jiný?

Podle mého soudu je naprosto nutné představovat komunistické návrhy a pohledy na věc tak, aby jim lidé rozuměli. Tedy v první řadě je nutné zaměřit se na komunikaci s veřejností. Zároveň návrhy nesmí klouzat po povrchu, ale jít do hloubky, ke kořenu problému, takže je nutné mít kvalitní analýzy, data a východiska.

Máte jasno v tom, co všechno bylo příčinou toho, že se KSČM nedostala do Sněmovny? Nemohly to být jen příčiny subjektivní, které si způsobila KSČM sama, ale jsou tu i příčiny objektivní? Který z těchto faktorů byl ve výsledku určující?

Určitě kombinace těchto příčin. Už krajské volby jasně ukázaly, že značka KSČM pro občany přestává být zajímavá. Kdo o tom pochyboval, tak výsledek sněmovních voleb už ho snad dostatečně přesvědčil. Teď ovšem musíme KSČM znovu zatraktivnit tak, aby pro občany hledající alternativu byla opět volbou č. 1. A já vyzývám všechny členy i sympatizanty, aby hodili za hlavu osobní překážky a šli se na tom podílet.

Na tiskové konferenci ve volebním štábu KSČM jste zmínila, že tyto volby jsou především prohrou občanů České republiky. Na co vše se mají občané připravit?

Vzhledem k tomu, že pravice za sedm let přišla s poplatky u lékaře, za pohotovost, za nemocnici, s návrhem školného, chtěla stavět americký radar, prolomit tzv. Benešovy dekrety, privatizovat od Budvaru až po poštu a České dráhy, tak předpokládám, že některé tyto návrhy opráší. Když jsem četla vyjádření kandidáta na ministra zdravotnictví pana Válka z TOP 09, že je normální si připlácet a platit pojištění navíc, čekat šest hodin v nemocnici nebo že není možné, aby všichni měli stejně kvalitní zdravotní péči, tak jsem si připadala jako ve zlém snu.

Plánujete nějakou změnu v kurzu zahraniční politiky KSČM, nebo kurz nebudete měnit?

Myslím, že v tomto duchu je KSČM pevně zakotvená. Chceme politiku rovného metru, který v zahraničních otázkách jasně chybí. Co média kritizují na jednom, to u druhého přechází mlčením. A my na to musíme jasně ukazovat a říkat to srozumitelně lidem. Poukazovat na fakt, kolik nás například stojí účast ve vojenském paktu NATO, a co vlastně reálně občanům přináší. Když se bez něj obejde Rakousko, proč ne my?

Zmínila jste před volbami, že chcete i referendum o vystoupení z Evropské unie. Co se teď odehrává v Evropské unii, mám na mysli, kam se EU svým směřováním ubírá?

Ano, myslím si, že občané mají právo rozhodnout, zda v takové EU, jaká je nyní, chtějí setrvat, nebo nikoliv.

A teď téma levice. Levice nemůže být bez komunistů, jinak to dle mne není opravdová levice. Jaký zde je v současnosti prostor pro sjednocování levice v blízké budoucnosti?

Nemluvme o sjednocování stran, ale o užší spolupráci. O definování některých společných postupů a cílů. Kde také vidím prostor k užší spolupráci, je komunální úroveň politiky. Že to má smysl a může to být ku prospěchu věci, ukázal projekt Česká levice společně, s nímž jsme přišli ve volbách do Evropského parlamentu.

Roman BLAŠKO