Východní mzdy a západní ceny energií

Evropská komise vydala svoji studii o důvodech růstu cen energií v letech 2019–2021. Je příznačné, že vyšla zrovna v den pádu miliardářem vlastněné Bohemia Energy, která nechala ve štychu milion odběratelů. Pan majitel, mimochodem 32. nejbohatší Čech, v zimě rozhodně strádat nebude. To však neplatí pro jeho klienty. Ti si mají nejspíše vykopat zemljanky.

Pokud se do textu začteme, zjistíme šokující informace. Ze všech 27 členských států EU patří ČR do čtveřice zemí, kde velkoobchodní ceny plynu vzrostly nejvíce. Větší růst zaznamenaly pouze v Lucembursku, Belgii a Holandsku. O 136 procent také přesahujeme dokonce unijní průměr. V růstu cen elektřiny jsme přesně na průměru EU, tedy okolo 230 procent nárůstu. To nám stačí na udržení se v první dvanáctce zemí s nejvyšším nárůstem cen elektřiny. Pokud se podíváme na vzrůst cen pro koncové zákazníky, tak tam však znovu hrajeme prim. Pouhých sedm dalších zemí je před námi a dvojnásobně ve vzrůstu překonáváme unijní průměr. Komise na konec své studie suše konstatuje, že zvýšení cen elektřiny má samozřejmě větší dopad na chudší a středně příjmové země, mezi které ČR patří, protože poplatky za energie tvoří větší část domácího rozpočtu rodin v těchto zemích.

No, to jsem velmi ráda, že jsme se to dozvěděli. Takto to mají korporace nejraději. Východní mzdy/platy a západní ceny. Otroctví pro každého.

Důvody tohoto nárůstu? Především ceny plynu. EU se kvůli své bezhlavé a nesmyslné snaze ukončit používání uhlí a zároveň zavřít své jaderné elektrárny stala v posledních letech zcela závislá na plynu. Komise konstatuje, že hlavní dodavatel plynu do EU, tedy společnost Gazprom, dodržel všechny své dlouhodobé závazky dodávek, ale dovolil si EU už nenabídnout nic navíc. No to je skandál teda, ale opačný, než si myslí Komise. Skandální na tom je akorát to, že jsme si objednali málo a teď se agresivně dožadujeme přídavků, jako nějací hlupáci. Jako další důvod vzrůstu cen elektřiny Komise udává, že v létě bylo málo vody a foukal málo vítr, takže obnovitelné zdroje energie nevyrobily dostatek elektřiny. To je přesně situace, na kterou jsem já osobně roky Komisi upozorňovala při desítkách jednání o reformách energetické legislativy. Vždycky jsem byla odbyta, že se to nestane. No, tak máme to tady.

Dále si Komise stěžuje na nástup chladných měsíců. K tomu snad nemám ani co dodat. V neposlední řadě za vzrůst cen energií může i vzrůst ceny emisní povolenky. Zde však Komise ve studii uvádí, že vliv ceny povolenky je devětkrát nižší, než vliv aktuální ceny plynu. Zase se jedná o problém, na který roky upozorňuji. Dovolili jsme jiným, aby finančně spekulovali na úkor našeho průmyslu a energetiky, tak teď to máme.

Řešení podle Komise? Žádné! Komise nechce reformovat legislativu upravující trh s elektřinou, nechce zrušit systém obchodování s emisními povolenkami ani neustoupí od plánu na další snižování emisí v rámci Green Dealu. Vše je prý OK a cena energií má prý růst jen dočasně. I když jedním dechem Komise dodává, že se ceny pravděpodobně stabilizují na vyšších než průměrných hodnotách z posledních let.

Jak si s tím poradí naše čistě pravicová Sněmovna a budoucí vláda? Osobně jsme velmi zvědavá. Mám obrovský strach, že pravicová řešení akorát povedou k prohloubení energetické chudoby u nás. Bohužel, to bude cena za vyřazení levice z parlamentu. Já osobně vám mohu slíbit, že KSČM se pravicovým experimentům bude snažit stavět i z mimoparlamentní pozice. Já pak za vás dále budu bojovat v Evropském parlamentu, proti nesmyslným krokům v rámci Green Dealu. Nicméně bude to i na občanské společnosti, aby se nedala a ozvala se v ulicích, protože ti nejzranitelnější se v dnešní Poslanecké sněmovně ČR ochrany nedočkají.

Kateřina KONEČNÁ, poslankyně Evropského parlamentu za KSČM