Pacienti si budou muset za péči připlácet

Koalice pěti pravicových stran se chystá převzít i důležitý resort zdravotnictví, do kterého v posledních dvou letech přiteklo díky koronavirové pandemii a tlaku KSČM velké množství veřejných finančních prostředků. Dlouhodobě neřešené problémy ale samozřejmě zůstaly.

Horký kandidát na ministra profesor Vlastimil Válek z TOP 09 již poodhalil své plány. Chystá se stabilizovat samotné ministerstvo, které za vlády Andreje Babiše čelilo pětinásobné výměně ministra. Nemá prý problém s právní sekcí pod vedením náměstka Policara, a to i přesto, že soudy »shazovaly« jeho proticovidová opatření jako na běžícím pásu. Počítá však se změnami v sekci zdravotního pojištění a zdravotní péče. Náměstci jsou podle něj součástí aparátu, který má realizovat co nejlépe politické zadání ministra. V souvislosti s covidem a předsednictvím v EU zmiňuje i roli Státního zdravotního ústavu a uvažuje o zahraničním odborníkovi v jeho čele. Pokud by Ústavní soud »shodil« úhradovou vyhlášku a dohodovací řízení, bude nutné zahájit velmi intenzivní debatu se zdravotními pojišťovnami o tom, jak dál. Chce údajně jistotu a dostupnost pro pojištěnce a stanovit jeho nárok. Hlavně se ale chystá bavit o připojištění. Jinými slovy to, o co usilovala asociální ODS a TOP 09 do roku 2013 a byl to jeden z důvodů pádu této vlády, se plnou silou vrací!

Nárok čili tzv. standard bude stanoven tak, aby bylo nutné co nejvíce doplácet z kapes pacientů. Ti se sice budou moci připojistit u komerčních pojišťoven, ale na to většina lidí s průměrnými a podprůměrnými příjmy nebude vůbec mít.

KSČM bránila dostupnou a kvalitní zdravotní péči bez zvyšování spoluúčasti pacientů po celou dobu svého působení v parlamentu. Teď to bude těžší, ale nevzdáme se.

Soňa MARKOVÁ, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM