Občané potřebují nás a my potřebujeme občany

Výsledky parlamentních voleb nám ukázaly, že naši občané opět uvěřili propagandě pravicových stran, které svoji volební rétoriku postavily na kritice všeho, co v naší zemi během posledních let probíhalo, aniž by se postavily čelem k faktu, že většinu lumpáren zavinili právě oni, svým předchozím vládnutím.

Občané jako by ztratili paměť. Čeká nás pravicová vláda se všemi změnami, které jsou pro ni charakteristické: bohatnutí malého procenta bohatých, škrty v sociální oblasti, zdravotnictví i školství a mnoho dalších opatření, zaměřených proti většině obyvatel naší země.

Proto naše práce nekončí. Naopak – je a bude teď na nás, jak se budeme schopni postavit za »lidi práce« – tu většinu, která se živí poctivou prací, a přesto musí počítat každou korunu, aby se mohla postarat o sebe a svoji rodinu. Teď se ukáže, kdo je kdo. Potřebujeme vás všechny k práci pro naši zem, pro její obyvatele. Nesmíme dopustit další rozprodej/rozdávání majetku (Česká pošta, lesy, suroviny, České dráhy a další), rušení tzv. Benešových dekretů, zvyšování výdajů na zbrojení, aktivní účast na misích NATO a další. Je naší povinností pomáhat všemi silami zachovat tuto naši krásnou zem pro budoucí generace.

Nepodařilo se nám uspět, podle mého názoru, z důvodu absence aktivně pracujících osobností regionu na kandidátce, lékařů, učitelů apod. Bohužel i přesto, že jsme v okrese získali o 632 voličů více než v krajských volbách, byli jsme neúspěšní. A to nejen na úrovni okresu.

Okresní výbor KSČM Vsetín se již nyní připravuje na komunální volby, které budou příští rok, a je připraven materiálně a technicky plně pomoci všem kandidátům do zastupitelstev měst a obcí. Hlavní témata musí samozřejmě navrhnout samotní kandidáti v dané obci. OV KSČM bude pomáhat i pravidelnou inzercí, kdy budeme reálně poukazovat na to, co koalice Spolu slíbila a neplní, na drahotu a zdražování.

Z tohoto důvodu je třeba se připravit i na případné předčasné volby do Sněmovny aspoň tím, že budeme mít dostatek vhodných kandidátů, které nebudeme pracně hledat, tak jako dosud, těsně před volbami!

V pondělí 18. října bude zasedat KV KSČM ve Zlíně, kterého se naši zástupci také zúčastní a s jehož závěry budete příští týden seznámeni, stejně jako s průběhem a výsledky mimořádného sjezdu KSČM, který proběhne 23. října v Praze.

Věřím, že nové vedení strany a nastávající hospodářská krize, ale hlavně spolupráce všech levicových sil, za vašeho přispění, přivede levici nejen do PARLAMENTU, ale i do VLÁDY ČR.

Čest práci!

Roman RAMACH, předseda OV KSČM Vsetín