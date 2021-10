Nechci být »kůl« a »klír«

»Přirazí Cajzl šnelcugem na rolu z Práglu. A že má sušák, klape štatlem, esi nesplaší nejakó glgačku. Na Zelňáku špizne v Parnasu vasrůvku a už ju glgá.« Že nerozumíte? Nebojte se, já také ne. Ani většina dnešních Brňáků. A tak se nedozvíte, přijedete-li z Prahy do Brna, jak jet do »Prýglu«, nebo do »Augecu« a nedej bože do »Majlantu«. Přitom je to tak prosté. Šlo přece o to, že »přijede Pražák rychlíkem z Prahy na brněnské hlavní nádraží. Protože má žízeň, jde po městě, jestli nesežene něco k pití. Na Zelném trhu uvidí v kašně vodu a už ji pije.« A ony názvy? Brněnská přehrada, Lužánky a Maloměřice. Vždyť je to jasné. Ne, nemíním si dělat legraci z Brňáků. Vůbec ne. Kamarád Jarda »ze Šimic« (Židenic) by mně dal. Hantec je pro nás dnes jen úsměvnou minulostí, jenže do jazyka, a nejen brněnského, proniká něco, co se stává mluvou »hofírků« (velmi mladých lidí) a vlastně nejen jich. Protože na některé výrazivo už slyší i starší generace. A přitom nejde o historicky vzniklý hantec, který patřil ke své době. Nezdá se vám správné to, co říkám? Tak zkuste přeložit:

»Jsem klír. Ale přece jen, nemáš žojnt?... Jsi kůl.« Ono to znamená, že »jsem čistý, přesto bych chtěl marihuanovou cigaretu« a ten, kdo ji žadateli dá, je prostě »skvělý« (z anglického »cool«).

Přeháním? Myslíte? Zkuste se zamyslet nad někdy i příliš často užívanými slovy – píši je foneticky, tak je totiž slyšíte: vůčr, frýstajl, frý, trejnpark, on lajn, of lajn, horspojnt, zům, drajt on stanoviště… Když je takto srovnám, jste schopni je přeložit? Jde přece o obyčejný český poukaz, volný způsob, bezplatný, dopravní park, připojení nebo nepřipojení, koňské cvičiště, tedy místo s možností relaxace na koních, zvětšení a… to poslední jsem zaslechl z televize a vůbec tomu nerozumím. Prostě jde o místo, kde bychom se měli shromažďovat za účelem – ale o účel přece nejde. A vůbec ani o jazyk »hofírků«, abych se zase vrátil k hantecu, ale o průsak anglikanismů do našeho jazyka.

Podivných slov či slovních spojení, které bereme už skoro jako samozřejmost, je možné sepsat na stovky. Bohužel mnohé nešíří jen »hofírci«, ale i my dospělí ve snaze po jakési světovosti. Vůbec jsme nepochopili, že světovost je právě v mnohotvárnosti a zachování národních odlišností. Odklon od ustálených norem, jenž dělal český jazyk jedinečným, nás nedělá více světovými. Je třeba i v možnosti nepřechylovat ženská jména, což dělá dokonce společenský zmatek. Na tom se podepsal český parlament. To pochopili Francouzi a svůj jazyk si chrání. Na rozdíl od nás. A tak se bojím, aby naše národní identita nezmizela z touhy po podivné světovosti a aby jednou nemusel přijít nový Jungmann a znovu obnovit slávu a přednosti českého jazyka.

Jaroslav KOJZAR