Zápach páně Andyho

Už od raného školního věku, kdykoli se mi něco povedlo a já měl snahu sám sebe pochválit, jsem byl usazen okolím, že sebechvála smrdí. Nemohu si pomoci, ale toho zápachu před volbami bylo opravdu přespříliš. Nebojte se, nechci se zde zabývat opět poměrně špinavou kampaní demobloku, ačkoli si neodpustím poznatek, že jediná levice se k tomuto prozápadnímu stylu á la žumpa nesnížila.

Rád bych zde poukázal na jiný úkaz, a hlavně pravdivost starých českých přísloví.

Jedna nejmenovaná politická strana, nebo chcete-li hnutí, se tak dlouho chlubila cizím peřím, až doslova a do písmene vypelichala. Pokud jste to nepostřehli, tak to byla právě tato strana, co zajistila a prosadila sociální jistoty v podobě osmdesáti procent platu v době covidu za práci z domova. Byla to právě ta strana, co přidala důchodcům, byla to také ona, co chtěla prosadit pár dní dovolené navíc. Ostatně jsem to slyšel i od skalních voličů KSČM, že to do té urny hodí Babišovi, protože jim přidal důchodu. Je pravdou ovšem také to, že jsem nikde neslyšel levici, ať už KSČM nebo ČSSD, jakkoli se ohradit. Je pravdou, že se mi podařilo několik lidí na tu pravou, tedy promiňte levou, správnou cestu nasměrovat a své rozhodnutí přehodnotili. A zase ta sebechvála, omlouvám se, ale asi to prostě k lidstvu patří. Jenže k němu patří i to, že zde má být někdo, kdo vám řekne, že tu něco smrdí.

Bohužel nikdo tu nebyl a voliči pod dojmem, že by mohli o božského Andyho přijít, to začali houfně házet a kroužkovat jemu. Tím ovšem došlo k velmi zásadnímu oslabení levice a všichni víme, jak to dopadlo. Andy nemá většinu ve Sněmovně, levice je vyautovaná, a to, co nás čeká v této společnosti slepenců, to si jistě ti, kdo jenom trochu přemýšlejí, odvodí zajisté sami.

Jenom bych si dovolil doufat a modlit se k manželskému svazku muže a ženy jako jedinému možnému, ke zdravému uvažování ohledně ekoterorismu, k pevnosti a neměnnosti tzv. Benešových dekretů a ještě k mnoha a mnoha zásadním otázkám. Už teď je ovšem jasné, že mnoho z nich ve slepené demo-Sněmovně neobstojí.

ANO pan Andy Babiš tak dlouho chodil s volební urnou pro vodu, až se mu ucho utrhlo. Místo vody se ovšem rozsypal popel z cizího peří, jímž se tak rád chlubil.

Pavel JÁCHYM